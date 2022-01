Capella de Ministrers impulsa un projecte audiovisual sobre la "joia literària" 'El collar de la paloma'

La iniciativa celebra el 1.000 aniversari i compta amb la col·laboració dels ajuntaments de Còrdova i la localitat valenciana de Xàtiva, ciutat on va escriure aquesta obra l'any 1022, expliquen els responsables del projecte en un comunicat.

La formació ret homenatge i commemora a una figura clau que va viure l'esplendor del Califat de Còrdova, sota el govern del militar i polític andalusí Almanzor (Al-Mansur, el victoriós), el seu posterior ocàs i decadència i l'anarquia que van suposar les taifas, en una època complexa i crítica per al filòsof, teòleg i historiador, que la seua atzarosa vida i exili va transcórrer per Màlaga, València, Xàtiva, Almeria, Dènia, Mallorca i Sevilla, per a finalment refugiar-se en l'alqueria familiar de Niebla, propera a Montija (Huelva), on va morir.

Capella de Ministrers, dirigida per Carles Magraner, ultima en aquest projecte que duu a terme l'edició d'un disc i tres videos que veuran la llum en el mes de febrer i que s'han gravat en aquests dies en el Palau d'Orive, la Biblioteca Viva d'Al-Ándalus i el Conjunt Arqueològic Medina Azahara de Còrdova.

Per al treball discogràfic, en el qual es musicalitzen poemes d'Hazm amb peces tradicionals andalusíes, Magraner (rec i violes) ha comptat amb la cantant Iman Kandoussi (veu), i els intèrprets Robert Cases (arpa i rubab), Aziz Samsaoui (kanun i saz), Kaveh Sarvarian (nay i tombak) i Miguel Ángel Orero (percussions).

'El collar de la paloma' és una obra escrita en prosa, intercalada amb passatges poètics, per Hazm en àrab, en la qual el fil conductor de tots els temes que desenvolupa és l'amor que ha acompanyat en la seua vida a l'autor i que li serveix per a raonar vital i filosòficament. Per al filòsof i escriptor José Ortega i Gasset, el llibre és "el més il·lustre sobre el tema de l'amor en la civilització musulmana", segons va exposar en un pròleg als textos de l'autor cordovés.

Aquesta antologia poètica és una obra de reflexions sobre la verdadera essència de l'amor i intenta descobrir el que té de comú i immutable al llarg dels segles i les civilitzacions; revela detalls autobiogràfics i aspectes de l'experiència amorosa, per la qual cosa constitueix un testimoniatge de primera mà de la vivència de l'amor en Al-Andalus durant la dinastia omeya.

TRACTAT D'AMOR

Marián Aguilar, delegada de Cultura de l'Ajuntament de Còrdova, ha ressaltat "l'oportunitat de col·laborar en aquest projecte per la rellevància de l'autor andalusí que va plasmar en 'El collar de la paloma' un dels tractats d'amor més singulars i bells de la literatura medieval; la història del poeta i la princesa Wallada forma part del patrimoni de la nostra ciutat i mil anys després portar-la als nostres dies és recuperar part de la nostra memòria col·lectiva".

"La nostra intenció -continua- és que el concert que s'ha gravat a Còrdova òbriga el nostre Festival de Música Antigua y de las Tres Culturas; aquesta estrena, de la mà d'un dels millors conjunts de música antiga del nostre país, serà una fita en el nostre festival, un esperó cultural de primer nivell". Així mateix, la delegada de Cultura té intenció de mantindre una cita amb la seua homòloga de Xátiva de cara a polsar altres col·laboracions referents a l'efemèride del citat tractat amorós".

Per la seua banda, la regidora de Cultura de l'Ajuntament de Xàtiva, Raquel Caballero, declara que, "tot i tractar-se d'una joia de la literatura andalusina i universal, la seua influència en la literatura espanyola no és molt coneguda pel públic en general". Caballero ha indicat que "a l'aniversari d'aquesta obra mestra, Xàtiva prepara una extensa agenda cultural per a retre-li homenatge i divulgar aquest fet històric que forma part de la història i patrimoni cultural de la ciutat".

L'edil de Xàtiva ha destacat que "la proposta musical de Capella de Ministrers, conjunt musical referent en la investigació i recuperació del nostre patrimoni musical, és un regal d'aniversari que arreplega cançons clàssiques andalusíes, improvisacions vocals i peces instrumentals, tot acompanyat de rics textos seleccionats d'aquesta joia literària. La millor manera d'endinsar-nos en aquesta reflexió sobre l'amor i els amants".

MIL·LENARI

Per la seua banda, Carles Magraner ha manifestat el seu agraïment pel suport dels consistoris de Còrdova i Xàtiva a aquest projecte il·lusionant "que fa justícia a una gran figura de les lletres i de la filosofia". El violagambista i musicòleg subratlla que "reivindiquem en el mil·lenari de 'El collar de la paloma' a Ibn Hazm, un reconegut autor amb el qual seguim recuperant part del nostre vast patrimoni musical i literari andalusí".

La doctora en Filosofia i Lletres pel Departament d'Estudis Àrabs i Islàmics i Estudis Orientals de la Universitat Autònoma de Madrid Manuela Cortés apunta que el llibre d'Hazm "és el primer tractat sobre l'amor i els amants conegut a Occident. Qualificat d'autèntica joia literària pel seu traductor, l'acadèmic i arabista Emilio García Gómez".

L'arabista i investigadora de la Universitat de Granada apunta que l'obra va ser escrita "a instàncies del seu amic Muhammad Ibn Ishaq", un gran erudit autor de "tractats sobre gramàtica, lexicografia, retòrica, literatura, lògica, genealogies, epístoles filosòfiques, jurídiques i teològiques o l'Epístola sobre la licitud o ilicitud del cant i la música instrumental on compara les postures d'acceptació o rebuig de la música i la compravenda d'esclaves cantores per les escoles de jurisprudència islàmica i els alfaquíes orientals i andalusíes, arguments que li porten a posicionar-se a favor de la disciplina musical".