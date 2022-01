AVA agraeix a Planas que haja "reconduït" la polèmica de Garzón i defèn la seguretat de les granges valencianes

Així ha valorat la resposta del ministre d'Agricultura a les paraules del titular de Consum en les quals va apuntar a l'exportació de productes càrnics espanyols de pitjor qualitat procedents d'explotacions de ramaderia intensiva. Planas (PSOE) va enlletgir a Garzón (IU) que no haguera contactat amb ell prèviament i va defendre que "ningú dubta de la qualitat ni la seguretat dels productes agroalimentaris espanyols".

En la roda de premsa de balanç de 2021, Aguado ha sostingut que "el mercat posa les regles" en la ramaderia i el sector ha de ser "intel·ligent" i adequar les instal·lacions a la realitat, garantint evitar la contaminació ambiental i el maltractament animal.

Dit açò, ha posat l'accent en la seguretat de les granges valencianes i ha urgit Garzón a no "tirar per terra" el treball dels ramaders, ja que ha titlat de "manipulació" afirmar que es maltracta als animals de forma generalitzada.

"A València podem dir en veu alta que les explotacions majoritàriament compleixen la llei, respecten el medi ambient i segueixen els cursos de formació", ha exclamat.

En general, el titular d'AVA ha destacat que la ramaderia valenciana és "molt variada" en xicotetes i grans explotacions perquè la Comunitat compta amb dos de les cinc granges de major grandària d'Espanya.

"CUIDEM ALS ANIMALS I AL MEDI AMBIENT"

També ha posat en valor la preparació dels gestors d'aquestes instal·lacions i la vigilància de les conselleries de Sanitat i Agricultura, amb "milers d'inspeccions en tots els esclavons de la cadena i resultats verdaderament positius". "Complim amb tota la normativa europea, cuidem als animals i al medi ambient i, si hi haguera més ajudes, encara modernitzaríem més les instal·lacions", ha recalcat.

Per tot açò, Aguado ha insistit en l'"esforç extraordinari" de la ramaderia valenciana per adequar-se als requisits de seguretat en unes condicions econòmiques "molt dures". Ha posat com a exemple la situació del sector porcí perquè les exportacions al mercat xinés "pràcticament estan desapareixent".

La setmana passada, AVA ja va reclamar la dimissió immediata del ministre de Consum i que tant el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, com la consellera d'Agricultura, Mireia Mollà (Compromís), realitzaren una declaració pública en protesta per aquestes declaracions "impresentables".