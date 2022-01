Nuevo derribo de un 'narcopoblado' en Villaverde: "Venía desde gente colgada hasta trajeada"; "eran como zombis..."

En la pequeña calle San Bonifacio, tras una nave industrial, se escondía -o al menos lo intentaba- una veintena de personas que convivía en chabolas para la venta de drogas. Dos grandes contenedores albergaban desde verano a dos de ellos. Apenas se hacían notar -cuenta el propietario de la nave industrial- hasta que un día se convirtió en un auténtico asentamiento ilegal. "Llegó más gente de otros asentamientos e instalaron siete chabolas en apenas dos meses". Juan Cidoncha, el propietario de la nave cuenta a 20minutos, cómo una vía que apenas tenía tránsito acabó por convertirse -dice- en la Gran Vía. "Había un trasiego de personas... desde gente colgada hasta trajeadas que se paraban, compraban su dosis y se iban en su Mercedes".

Las máquinas tumban el poblado ilegal. Belén Sarriá

Su compañera da fe de ello. "Por la noche no estoy aquí, pero por la mañana, cuando vengo a trabajar, esto es un trasiego de gente constante. Además, la calle está llena de basura: zapatillas, camisetas, desperdicios de comida...", relata la mujer a este medio sin retirar su mirada de las máquinas que echan abajo el asentamiento. Para esta empleada la presencia de este tipo de 'narcopoblados' no le supone una amenaza, pero sí le produce tristeza. "No tengo miedo, eran almas en pena, como zombis".

Restos de basura en el suelo. Belén Sarriá

Las máquinas continúan recogiendo los escombros ante la atenta mirada de agentes de policía, técnicos municipales, algún vecino y periodistas. Dos de las personas que se asentaban en estas chabolas se acercan sofocados a los municipales para pedir recoger sus pertenencias. No hay nada- dicen los agentes-, y estos se marchan. "Ahora buscarán otro sitio", asegura Romeo, también compañero de Juan.

Romeo y Juan denunciaron el asentamiento. Belén Sarriá

Ahí radica el problema. Y es que cada vez que el Ayuntamiento tumba estos poblados ilegales, los convivientes se trasladan a otros ya existentes. Eso fue precisamente lo que ocurrió con el que hasta hoy se ubicaba en la calle Bonifacio. Según las fuentes municipales, había personas que venían del poblado que el Ayuntamiento había desalojado hacía una semana en la calle Lignito, también en Villaverde. Conscientes de ello, el área de Urbanismo continúa con su labor "casi persecutoria" de todos estos poblados porque "Madrid no es ciudad para okupas y en ningún caso vamos a permitir la narcokupación en el distrito de Villaverde", ha manifestado el delegado de Urbanismo, Mariano Fuentes, quien se ha acercado a comprobar los trabajos y a apoyar a los vecinos.

Cámaras en Marconi y concienciación social

Sin embargo, los trabajos de demolición no son suficientes para evitar que se repita de nuevo el episodio. Esta actuación debe ir acompañada de un trabajo de concienciación "no solo desde el punto social sino contra la drogodependencia de los jóvenes en este distrito y en otros muchos", explica el delegado.

Para evitar estas prácticas se hace necesaria la implicación de otras áreas. Por ejemplo, el de Seguridad y Emergencias que instalará tras el verano alrededor de 23 cámaras en el polígono Marconi, donde se encuentra este asentamiento. También el área social juega un papel importante a la hora de buscar recursos habitacionales. Tal y como indica esta área a 20minutos, "el Samur Social acude siempre que hay un procedimiento de estas características y forma parte de su trabajo habitual acudir a los asentamientos de infraviviendas, así como atender a las personas sin hogar en situación de calle. Como en otras ocasiones, los profesionales han estado allí para comprobar si las personas necesitaban un alojamiento, que finalmente no ha sido necesario".

Las chabolas durante el derribo. Ayto.Madrid

Villaverde fue la zona donde más se actuó: 85 demoliciones

Las actuaciones del Servicio de Disciplina Urbanística en materia de prevención y erradicación de asentamientos ilegales se producen sobre todo en los llamados microasentamientos, que normalmente se ubican en zonas públicas y espacios libres. Según datos del área de Urbanismo, en 2021 se demolieron 251 chabolas, las últimas cinco en el mes de diciembre. Villaverde fue la zona donde más se actuó: 85 demoliciones de chabolas, las últimas en la calle San Dalmacio, en San Norberto, en la calle Lignito y, este miércoles, en San Bonifacio.

Le siguen Chamartín donde se erradicaron 73 chabolas, Villa de Vallecas con 39 de las cuales 28 se ubicaban en la Cañada Real. En Moralataz se actuó en 22 chabolas, en Tetúan se derribaron 18 chabolas, en Hortaleza 6; en Carabanchel se actuó en tres, en Puente de Vallecas se actuó en dos y en Ciudad Lineal en una, según datos facilitados por el área a este medio.