Cuando la noticia de la separación de Olga Moreno y Antonio David Flores salió a la luz, los rumores acerca de las causas comenzaron a apuntar a la posibilidad de que hubiera terceras personas en la relación. La periodista Marta Riesco fue la primera señalada como una posible amante del exguardia civil, pero Riesco se opuso a ofrecer información explicando que esto era relativo a su vida privada.

La colaboradora de El programa de Ana Rosa se ha convertido en uno de los temas centrales del Club Social del matinal. Bibiana Fernández y Alessandro Lecquio han confirmado que ellos habían dado ese primer rumor como cierto, pese a las reticencias de la periodista de Telecinco.

Además, el conde se ha mostrado muy enfadado, porque, según él, en una conversación con Riesco esta le negó la relación con Antonio David. Ahora, Lecquio se ha sentido engañado, aunque ha defendido que no quiere que Marta se "meta en el fango" por este tema. El aristócrata ha agregado que Riesco, después de haberle negado la noticia, debería sentarse a "dar la cara".

Una opinión que ha sido secundada por Isa Pantoja, quien ha defendido que tanto Antonio David como la periodista deberían ofrecer una explicación, ya que, si no, será Rocío Flores quien tenga que dar la cara por ellos al sentarse en el sofá del Club Social como colaboradora habitual de El programa de Ana Rosa.

Joaquín Prat ha añadido que, en su opinión, la que debería estar sentada en el sillón del Club Social es Marta Riesco. Pero, puesto que es una decisión libre, no tiene por qué hacerlo, aunque, según el presentador, "debería".

Por su parte, Antonio Rossi, que se ha mostrado de acuerdo con el presentador, ha señalado que hablado con Marta Riesco acerca del tema del día. "Me ha contado que, evidentemente, no van a negar la evidencia. Él pasa tiempo en casa de ella. Dice que ella es una mujer soltera y él es un hombre separado". Rossi ha agregado que, si ninguno de los dos se sienta a dar la noticia, serán los periodistas quienes lo cuenten y, entonces, "se empezarán a dar fechas" y podría apuntar a una posible relación de interés.

Rossi ha explicado que Marta Riesco le ha confirmado que su relación no comenzó hasta que Olga Moreno y Antonio David confirmasen su separación. Sin embargo, el resto de colaboradores del matinal han agregado que "una relación no nace de un día para otro". Además, el periodista ha señalado que, quizá, la separación entre la empresaria y el exguardia civil "podría no ser tan fantástica como nos han hecho ver".