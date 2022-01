Sanitat indemnitza amb 60.000€ a uns pares per les seqüeles ocasionades al seu bebé després d'una cesària tardana

Segons es desprèn de la resolució, consultada per Europa Press, la sala estima parcialment el recurs dels demandants -representats pel lletrat Javier Bruna, dels servicis jurídics del Defensor del Pacient- i els reconeix una indemnització de 60.000 euros més els interessos legals des de la data de la reclamació administrativa. La resolució és ferma i els pares ja han cobrat el pagament.

Els fets guarden relació amb una pacient amb antecedents mèdics d'hipercolesterolemia, ansietat i asma per al·lèrgia al pol·len, que va quedar embarassada, de forma espontània, als 35 anys. A causa dels trastorns menstruals que presentava no es va diagnosticar la gestació fins a les 17 setmanes d'embaràs. El control gestacional es va iniciar a les 18 setmanes a l'Hospital de Manises i l'embaràs va transcórrer dins de la normalitat.

Al juny de 2014, en la 39+6 setmana, va tindre un trencament espontani de la bossa amniòtica i va ingressar a l'hospital sobre les 13 hores. L'endemà es va indicar maduració-inducció. Transcorregudes unes hores se li va detectar taquicàrdia fetal, es va induir el part amb oxitocina, se li va posar l'epidural i amb posterioritat es va anotar una nova taquicàrdia fetal i, finalment, se li va practicar una cesària emergent.

Després del part, es va decidir traslladar al nounat a l'Hospital La Fe de València i se li va diagnosticar encefalopatia hipòxic isquèmica i hipotèrmia. En l'actualitat, segons ha apuntat El Defensor del Pacient, segueix precisant mestra d'audició i llenguatge, mestra de pedagogia terapèutica, suport educador educació especial i suport en autonomia, conducta adaptativa, socialització i autodirecció.

Tal com resol la Sala, el diagnòstic del bebé d'encefalopatia és un "diagnòstic de sospita" ja que, segons els informes, per a confirmar-ho o descartar-ho se li va haver d'haver realitzat una prova entre les 24 i 96 hores després del seu naixement, mentre que aquest se li va practicar en el seté dia de vida.

Sense posar en dubte les afirmacions dels pèrits -continua el tribunal-, "resulta que en una demanda d'aquestes característiques, on consta un diagnòstic de sospita o presumpció efectuada tant pel servici de Neonatologia de l'Hospital de Manises així com pel servici de Neonatologia de la Fe a les cinc hores del naixement del menor, l'absència de confirmació o no del diagnòstic de sospita no pot perjudicar als recurrents, doncs en tot cas va haver de ser el centre sanitari qui duguera a terme la prova dins dels marges assenyalats".

Per tant, la Sala admet com a diagnòstic més probable al temps del naixement el d'encefalopatia intra part moderada, i açò de conformitat amb l'establit pels servicis de Neonatologia dels Hospitals de Manises i València.

Per al tribunal, en sintonia amb tots els informes, a excepció del dels recurrents, els moments de taquicàrdia en el començament del part van ser "puntuals" i, després de l'adopció de mesures, el fetus va recuperar batec normal. Tampoc es té per acreditat, en no inferir-se de la història clínica, que la dona patira taquisistolia i se medicara per açò.

No obstant açò, analitzat el cas, s'observa un retard en la cesària: "A la vista de les taquicàrdies, que ja havia presentat el fetus, i amb l'avançat del part, es van poder realitzar unes proves, la qual cosa probablement haguera evidenciat la pèrdua de benestar fetal i, d'aquesta forma, s'haguera avançat la cesària i, potser, evitar la hipòxia". Estem per tant en presència d'un cas de pèrdua d'oportunitat, conclou la Sala.