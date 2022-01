Miguel Frigenti estalla contra las críticas que recibe sobre su pasado: "Intento seguir con mi vida, pero es complicado"

El paso de Miguel Frigenti por Secret Story ha conllevado muchas consecuencias para el periodista. Desde más popularidad y fans hasta más detractores. Sin embargo, su mayor notoriedad ha hecho que algunas personas saquen a relucir cosas de su pasado, especialmente tras las palabras de él en las que decía que había sufrido bullying en el colegio.

Lorena Edo, exconcursante de GH 14, compartió unos vídeos de 2013 (cuando ella estaba en el reality) en los que lanzaba contra ella fuertes insultos y comentarios sobre su peso. El periodista ya pidió disculpas entonces por ello y fue condenado a pagar una multa en un juicio de faltas, aun así, recientemente ha vuelto a pedir perdón.

Pero, en sus continuas intervenciones en Sálvame, muchos son los que le responden diciéndole que "no es ejemplo de nada" o le sacan a relucir este caso. En concreto, los últimos han sido Bárbara Rey -el sábado- y Jacobo Ostos -el martes-, pero también los recibe constantemente en sus redes sociales.

que se pudieran sentir ofendidas en su momento. No fui consciente de la gravead de mis palabras en aquel momento. Me equivoqué y pagué por ello.

Si estoy escribiendo este hilo es porque debido a todo esto, hay personas que para atacarme y para opinar acerca de mis apariciones en — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 11, 2022

Por ello, el periodista estalló este martes en Twitter, harto de que continuamente le saquen a relucir su pasado. "Lo que dije en esos vídeos no tiene justificación ni defensa [...] No fui consciente de la gravedad de mis palabras en aquel momento", alegó. "Pero, debido a todo esto, hay personas que para atacarme y opinar acerca de mis apariciones en televisión, me están imputando delitos por los que nunca se me ha condenado".

Entiendo que no le puedo gustar a todo el mundo y que mis intervenciones y participaciones televisivas no son del agrado de todos, pero no voy a permitir que se me impute ningún delito. Estoy agotado. Intento avanzar y seguir con mi vida, pero es muy complicado cuando hay — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 11, 2022

"Entiendo que no le puedo gustar a todo el mundo y que mis intervenciones y participaciones televisivas no son del agrado de todos, pero no voy a permitir que se me impute ningún delito", se quejó. "Estoy agotado. Intento avanzar y seguir con mi vida, pero es muy complicado cuando hay personas que se encargan de recordarte continuamente los errores que cometiste en el pasado y por los que ya rendiste cuentas".

"Psicológicamente, es agotador. Necesito que paréis. Entiendo la naturaleza de mi profesión, y acato las consecuencias de mis actos, pero no voy a normalizar la situación de acoso continuado que estoy viviendo por parte de ciertos usuarios en las redes", aseguró.

no voy a normalizar la situación de acoso continuado que estoy viviendo por parte de ciertos usuarios en las redes. Todo mensaje el que se me impute algún delito,o en el que se utilice el acoso como herramienta de presión será puesto en manos de las autoridades pertinentes. — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) January 11, 2022

"Todo mensaje el que se me impute algún delito, o en el que se utilice el acoso como herramienta de presión, será puesto en manos de las autoridades pertinentes", concluyó su hilo de Twitter.