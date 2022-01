Greenpeace denuncia que el projecte de l'AVE València-Castelló no millorarà el "deficient" servei de Rodalies

Així ho ha indicat en un comunicat davant la visita aquest dimecres a València de la ministra de Transports, Raquel Sánchez, per a presentar un segon "pla de xoc" sobre Rodalies i en el qual critica que les inversions "segueixen prioritzant la llarga distància".

L'organització ecologista ha enviat al Ministeri de Transports (MITMA) al·legacions al projecte en les quals denuncia que cap de les sis alternatives de l'Estudi Informatiu implica una millora del servici de Rodalies, "la qual cosa contradiu els objectius estratègics del Ministeri que, suposadament, aposten per prioritzar les inversions en la mobilitat quotidiana enfront de la llarga distància".

Greenpeace lamenta que els problemes de Rodalies "s'atenguen mitjançant promeses i mesures puntuals", mentre el projecte d'Alta Velocitat "absorbeix una inversió superior a 1.700 milions d'euros".En les seues al·legacions, assenyala que, fins i tot en l'"escenari més optimista", "no s'afig ni un sol tren de rodalies als quals circulen actualment, mentre que el nombre de trens de llarg recorregut creixeria un 233%".

"Tot açò malgrat que s'espera un augment del 45% en el nombre de viatgers de Rodalies, segons l'estudi de demanda del Túnel Passant de València (un altre projecte presentat pel MITMA en paral·lel) i que demostra la falta de coherència dins del propi Ministeri", apunta Greenpeace.

Segons assenyala Adrián Fernández, responsable de mobilitat de Greenpeace, "el Ministeri de Transports diu haver canviat la seua estratègia cap a un model de mobilitat sostenible i quotidiana, però manté l'obsoleta política d'infraestructures de l'antic Ministeri de Foment, com vam veure l'any passat amb les ampliacions d'aeroports de Barajas i El Prat".

Fernández afirma que el projecte d'una línia exclusiva per a Alta Velocitat "té el seu principal antecedent en el Pla d'Infraestructures de l'època Aznar (PIT 2000-2007), redactat en plena bambolla immobiliària, sense considerar aspectes clau hui en dia com la descarbonització del transport, els impactes de la crisi climàtica o el transvasament de mercaderies al ferrocarril".

CORREDOR MEDITERRANI

La necessitat de potenciar el Corredor Mediterrani per a mercaderies és una altra de les demandes de Greenpeace. Segons indiquen en el seu escrit, la nova línia no serà apta per a trens de mercaderies, que seguiran circulant per la via actual compartida amb Rodalies i Mitja Distància, la qual cosa limita la capacitat del Corredor Mediterrani per a atraure camions de la carretera i reduir les emissions contaminants.

L'organització ecologista considera "innecessari construir amb paràmetres de molt alta velocitat en un tram tan curt (menys de 80 km)" i reclama al MITMA "una infraestructura polivalent, que servisca a tot tipus de trànsits i no afecte als terrenys protegits de L'Horta Nord".

També proposa fixar un horitzó temporal per a una migració a ample estàndard, similar a la desenvolupada entre Castelló i Tarragona, "acabant amb la complexitat de l'ample mixt o 'tercer fil' que, des de la seua implantació, està provocant bona part dels problemes i retards d'aquest tram".

Greenpeace també considera "incoherent" que es treballe a promoure el ferrocarril de mercaderies i, al mateix temps, s'amplien carreteres per a assumir més camions en circulació. Per açò, l'organització ecologista també demanda que es paralitzen els projectes d'ampliació d'autopistes (com el by-pass de la A-7) "en ser incompatibles amb la descarbonització del transport que marca el Pla Nacional d'Energia i Clima (PNIEC)".

Amb l'enviament d'aquestes al·legacions, Greenpeace se suma al rebuig mostrat per col·lectius d'usuaris, sindicats i associacions ecologistes com Per L'Horta o Acció Ecologista-Agró, que ja van mostrar les seues reticències durant la fase d'informació pública.