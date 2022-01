La UV millora en el rànquing URAP de producció científica i se situa com a tercer centre espanyol i primer valencià

Respecte a l'edició anterior (2020-2021), el centre valencià escala fins al lloc 210 mundial, després d'avançar 7 posicions, mentre que a nivell europeu puja una, fins al 85, informa l'entitat educativa en un comunicat.

A més, la institució valenciana també ha millorat en la puntuació de 4 dels 6 indicadors de qualitat proposats, com a articles, cites, impacte total dels articles i documentació total. El principal objectiu d'aquesta ferramenta és desenvolupar un sistema de classificació per a les universitats a nivell mundial basat en els resultats acadèmics determinats per la qualitat i la quantitat de les publicacions acadèmiques.

En l'àmbit internacional, el rànquing està liderat per la Universitat de Harvard, la Universitat de Toronto i la University College de Londres. A Europa, University College, Oxford i Cambridge estan al capdavant, mentre que a Espanya (com en les dos anteriors edicions), a la Universitat de València només la superen les Universitats de Barcelona i l'Autònoma de Barcelona.

El University Rànquing by Academic Performance (URAP) és una organització sense finalitats de lucre que es va establir en l'Institut d'Informàtica de la Universitat Tècnica d'Orient Mitjà (Turquia) en 2009. El proveïdor de dades bibliomètriques del mateix rànquing és Web of Science-Clarivate Analytics.