"Desmintiendo chorradas": los expertos explican por qué un test de antígenos positivo con agua o zumo es un bulo

Circulan por las redes sociales vídeos de gente echando agua del grifo o zumo de naranja a un test de antígenos de detección de covid-19 que intentar demostrar "cómo se puede falsear" un resultado positivo. También se ha hecho viral la fotografía que subió un usuario con una prueba abierta en la que se mostraba la tira cromatográfica, lo que calificaba como "supertecnología de plástico para indigentes mentales". Los expertos y las autoridades aseguran que se trata de "chorradas" y "bulos" y explican que un test de antígenos no es válido si se realiza con agua o zumo (y sin el líquido reactivo) y exponen en qué consiste la cromatografía, una técnica usada también para test de embarazo o VIH.

Científicos como la química Deborah García, el bioquímico y biólogo molecular, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid, José Manuel Bautista, o el enfermero Héctor Castiñeira, se han apresurado a compartir en sus redes sociales comentarios para rebatir y dejar en evidencia estos bulos. "Todo es cuestión de química, pero los que difunden estas tonterías ni lo saben ni quieren saberlo", lamenta García. "Desmintiendo chorradas y bulos", ha agregado Bautista.

Según recoge Maldita.es, el vídeo que se ha viralizado en el que personal sanitario de la Junta de Andalucía llena un vaso de agua echa con una jeringuilla cinco gotas al test, que da positivo, en realidad es un test inválido, puesto que solo se marca la línea de test (T), pero no la de control (C), la cual ha de visualizarse claramente para que una prueba se considere correctamente realizada, tal y como recogen las instrucciones de los fabricantes y como indican desde la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) y el Consejo General de Enfermería. Cuando no sale la línea C -como ocurre en el citado vídeo-, el test no es válido y habría que repetirlo.

Fuentes de la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía han asegurado a Maldita.es que "se ha procedido a identificar a estos profesionales del Hospital Virgen Macarena", de Sevilla, y que se "ha abierto una investigación".

El bioquímico y biólogo molecular José Manuel Bautista ha declarado a Nius que el líquido que se suministra con las pruebas autodiagnósticas se conoce como "tampón", que es una sustancia que mantiene el pH y es "fundamental para que se mantenga la acidez y la reacción química controlada", que es la que se genera con la unión del anticuerpo y el antígeno y por la que aparece la línea de color en la cromatografía.

"Estoy casi seguro de que si se hace lo mismo con un test de embarazo, si se echa zumo de naranja, también va a dar positivo y la naranja no está embarazada", ha asegurado el catedrático.

Por su parte, la química Deborah García ha explicado en Twitter que "esa simple 'tira de papel' en realidad es una técnica de separación y caracterización que los químicos usamos con frecuencia. Se trata de una cromatografía". Una técnica que sí reconoce como "supertecnología" que se estudia en 3º de la ESO y que "se basa en conocimientos fundamentales de química y biología que obviamente esta gente no solo desconoce, sino que se jacta de su desconocimiento".

La científica aclara que "en la tira cromatográfica de los test de antígenos hay una proteína que enlaza de forma específica con el antígeno del virus. Este enlace revela color. Eso es lo que vemos como 'positivo'". Mientras que "la línea control contiene otra proteína diferente que enlaza de forma específica con otra que se encuentra en la disolución tampón. Esto sirve para controlar que el test se ha hecho correctamente y está funcionando bien", continúa.

Dos funciones del reactivo

La disolución tampón en la que se pone la muestra tiene dos funciones: por un lado, "sirve de eluyente para que por capilaridad la muestra impregne toda la tira cromatográfica. En cuanto la muestra alcanza la proteína específica de la tira, si hay virus se enlazarán a ella revelando color (+), y si no hay virus, al no haber enlace, se queda sin color (-)".

Gente descubriendo que dentro de los test de antígenos "solo hay una tira de papel", o que "el test da positivo" con agua de grifo. Creen que por eso los test son un fraude 🤦🏼‍♀️

Por otro lado, prosigue, "sirve de tampón, es decir, hace que el pH sea estable. Esto es muy importante porque tanto la proteína de la tira cromatográfica como el antígeno del virus al que enlaza son muy sensibles a cambios de pH. Si les cambiamos el pH, las proteínas van a cambiar de forma, a retorcerse. Como consecuencia, o no enlazan, o la proteína de la tira revela color por sí sola, sin enlazar con nada. Esto también ocurre con cambios de temperatura, por eso hay que conservar bien los test", concluye.

Falta de stock

Sobre este asunto también se ha pronunciado el sanitario Héctor Castiñeira, autor de la famosa firma 'Enfermera Saturada'. "Vídeos echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que “da positivo” y por eso son falsos. En ninguno de esos vídeos se utiliza el buffer del test (el reactivo), que tiene como función mantener el pH estable dentro de los rangos que requiere el test", advierte.

Vídeos echando zumo, agua, orina… a los test de antígenos para demostrar que “da positivo” y por eso son falsos.



"Si un hombre orina en un test de embarazo también puede dar positivo. Y eso no quiere decir que esté embarazado", añade.

Santiñeira apunta también a los problemas de stock de test en las farmacias y a las quejas de los precios -que serán regulados este jueves por el Gobierno-, al tiempo que lamenta que estas pruebas se malgasten para realizar dicho vídeos e imágenes.