Cvirus.- Sanitat recorrerà la condemna a indemnitzar a metges per falta de mitjans de protecció en la primera onada

El magistrat del Jutjat social número 5 -en una sentència datada el 7 de gener i donada a conéixer aquest dimarts pel Sindicat Mèdic de la Comunitat Valenciana CESM-CV, qui va interposar la demanda amb alguns dels seus afiliats- estima parcialment les pretensions dels demandants, que al·legaven que l'administració va incomplir les seues obligacions en matèria de prevenció de riscos laborals durant l'estat d'alarma declarat per reial decret de 14 de març "amb greu risc per a la seguretat i la salut del personal sanitari".

En conseqüència, condemna a aquest departament del Consell a abonar a cadascun dels treballadors -un total de 154- quanties que oscil·len entre els 5.000 euros -per a aquells que van treballar sense ele elements de protecció sense patir contagi- i els 49.180 euros, per als sanitaris que van precisar hospitalització. Hi ha dos grups que seran rescabalats amb 15.000 euros (aïllats per contacte) i amb 35.000 (contagiats sense ingrés hospitalari).