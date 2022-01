Demián Bichir recuerda a su fallecida esposa, Stefanie Sherk, con un emotivo mensaje

Son cosas que difícilmente alguien puede superar del todo. Sí, la vida continúa, pero es innegable que, llegadas determinadas fechas, uno no puede evitar que haya un regreso al pasado, a la tremenda posibilidad de otras posibles vidas si no hubiese ocurrido la desgracia. Lo sabe bien el actor Demián Bichir, que cada enero recuerda que su esposa, Stefanie Sherk, habría cumplido años de no haberse suicidado en 2019.

Fue el propio intérprete de Los odiosos ocho o Godzilla vs. Kong quien encontró el cuerpo inerte de la también actriz y modelo, que por aquel entonces contaba con 37 años y estaba sumida en un profundo cuadro de depresión, ansiedad e insomnio, con pesas atadas a su espalda y a sus tobillos en el fondo de la piscina de su casa en California. Ahora, el mexicano, que llevaba casado con ella desde 2011, ha querido sumarse un año más a su recuerdo.

El actor de 58 años ha utilizado sus redes sociales, donde tiene cerca de 100.000 seguidores en Instagram, para honrar la memoria de su esposa subiendo una fotografía de ella y dejando un emotivo mensaje: "Siempre en nuestras sonrisas, en nuestros corazones y en nuestras oraciones. Stefanie Sherk 1976-2019", ha escrito Bichir.

Por supuesto, y como cada año desde entonces, sus seguidores, anónimos o grandes amistades, le han mandado multitud de muestras de cariño y apoyo. "Muchos besos y abrazos querido. Pensando mucho en ti", "Un abrazo enorme. Las crisis de aniversario no son fáciles. Pero aquí estamos, y ellos con nosotros", "Demián, ella es tu ángel" o "Un gran amor nunca se olvida" son algunos de los mensajes que ha recibido tanto de followers como de conocidos (el cantante Pablo Milanés) o familiares (su hermano, el también actor Bruno Bichir).

Ya el año pasado Bichir se acordó de su mujer y de cómo la extrañaba en mitad de la pandemia por el coronavirus. "En tu cumpleaños y todos los días, te amamos y echamos de menos tu preciosa sonrisa azul. Se te echa demenos inmensamente en estos difíciles momentos. Por siempre amada, Stefanie Sherk", escribió el actor junto a la imagen de la mujer.