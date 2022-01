Ajornat el concert de la Banda Municipal de Castelló d'aquest diumenge a causa de circumstàncies de la Covid-19

El concert de la Banda Municipal de Castelló amb Spanish Brass, previst per a aquest diumenge a l'Auditori, ha quedat ajornat per les circumstàncies sociosanitàries provocades per la Covid-19, que han afectat a alguns membres de la Banda Municipal, segons ha informat l'Ajuntament en un comunicat.

Sota el títol 'Estel·lars', el concert comptava amb la participació del prestigiós quintet de metall Spanish Brass i la col·laboració del Planetario de Castelló a través d'un muntatge audiovisual.

El pròxim concert previst de l'agrupació municipal serà el diumenge 30 de gener.