Épica conversación entre Ramón García y una espectadora que llamó al programa y dijo que le gustaba más 'Sálvame'

Los espectadores de En compañía, el programa que capitanea Ramón García en la televisión de Castilla la Mancha vivieron un surrealista momento con la llamada de una seguidora del programa.

El presentador daba paso a una llamada que, al cabo de un rato, dio mucho de sí. Y eso que no indicaba eso al principio. Sin embargo, una pregunta de su compañera de programa desató el momento épico de la tarde. "¿Sabe quiénes somos?". Confundida, la mujer al otro lado del teléfono dijo en un primer momento saberlo, pero después dudó. "Entonces no, estoy equivocada".

Tras un breve intercambio de palabras, Ramonchu le preguntaba por el programa al que había llamado. "Sí lo conozco, pero no lo veo. Hay días que veo el programa y días que no. Me gusta más Sálvame", soltaba sin miramientos la espectadora, desatando las risas del plató.

Entonces, Ramón García le hizo unas preguntas como si estuvieran viviendo en sus carnes el programa de Telecinco, que, dicho sea de paso, es competencia directa de En compañía. "Yo creo que Kiko Rivera tendría que ir a Cantora a sacar a esa madre que está muy triste desde que murió la abuela", le indicó a la espectadora. "Claro, hay que sacarla y ella también que vaya a casa de su hijo", replicó la mujer.

Y, después, llegó la pregunta definitiva. ¿De quién cree que estaba más enamorada Pantoja, de Julián Muñoz o de Paquirri? "A mí esas cosas ni me van ni me vienen", contestó ella. "Entonces, ¿para qué coño ve Sálvame?", le preguntó, sorprendido, el presentador. "Pues por estar entretenida", dijo, sincera, ella.