Las empresas que quieran ser agentes digitalizadores de pymes y autónomos ya pueden adherirse al programa 'Kit Digital': ¿Qué es? ¿cómo se solicita?

Red.es, el organismo dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha abierto ya el plazo de registro para las empresas que deseen actuar como agentes digitalizadores en el programa 'Kit Digital', con el objetivo de impulsar el uso de la tecnología de las pymes con fondos públicos.

Hasta la fecha, 21.000 pymes y autónomos han completado el autodiagnóstico que realiza el portal para recomendar soluciones y la página web de Acelera Pyme ha recibido 1,2 millones de visitas y cuenta con más de 30.000 empresas registradas, según un comunicado.

Se espera que la primera convocatoria se abra en febrero y esté dotada de 500 millones de euros para las empresas de entre 10 y 49 empleados.

¿Qué son los agentes digitalizadores?

Son aquellas empresas que ayudarán en su digitalización a las pymes y a los autónomos que sean beneficiarios del Kit digital. Según el Ministerio, la participación como agente digitalizador "les habilita para suscribir acuerdos de colaboración con los beneficiarios de las ayudas del programa y acompañarlos en sus procesos de transformación digital, implementando soluciones tecnológicas que se encuentren dentro de alguna de las siguientes categorías":

¿Cuáles son los servicios que ofrecen a pymes y autónomos?

Entre las áreas en las que podrán prestar servicios figuran la presencia en Internet, creación o mantenimiento de páginas web, gestión de redes sociales, oficina virtual, automatización de procesos o factura electrónica. Además, con el objetivo de facilitar a las pymes y los profesionales autónomos el acceso a las ayudas, los agentes digitalizadores adheridos podrán colaborar en las tareas de solicitud y actuaciones de control que se deriven de las mismas.

También serán ellos los que presenten toda la documentación justificativa y los que reciban el pago del bono digital cedido por el beneficiario, una vez se haya aceptado su justificación con una línea financiación de hasta el 100% con el Instituto de Crédito Oficial (ICO).

¿Quién puede ser agente digitalizador?

Pueden serlo aquellas empresas que tengan domicilio fiscal en España, que lleven al menos dos años realizando su actividad, que hayan alcanzado una facturación de 100.000 euros en alguno de los últimos dos ejercicios cerrados anteriores a la solicitud, estar al corriente de las obligaciones tributarias y no tener consideración de "empresa en crisis".

¿Dónde se puede registrar un agente digitalizador?

La entidad pública Red.es ha abierto un apartado en su web para solicitar la adhesión al programa, que en su totalidad está dotado de 3.067 millones de euros. El objetivo de digitalizar a un millón de pymes y autónomos en todo el territorio nacional.

¿Qué es el Kit digital?

Es un programa que proporcionará a pymes y autónomos un bono de digitalización que podrán utilizar para comprar “soluciones disponibles” en el mercado. Por ejemplo, servicios para desarrollar páginas web, para implantar ciberseguridad, la gestión de paquetes o provedores… Estos servicios podrán ser adquiridos por separado o en paquetes.

¿A quién va dirigido?

El Ministerio desplegará el Kit entre 2021 y 2023 para llegar en estos años a “todo el universo de pymes y autónomos”. En esta primera fase se destinarán 500 millones de euros. En total, serán más de 3.000 millones. Las primeras convocatorias cubrirán a las empresas que tengan entre 10 y 49 trabajadores.

¿Cuáles son los requisitos para acceder a la ayuda?

Además de tener ese número de trabajadores, hay otras características que las pymes deberán cumplir para poder optar al Kit: cumplir los límites financieros y efectivos que definen las categorías de empresas; estar en situación de alta y tener la antigüedad mínima que se establecerá según la convocatoria; no tener consideración de "empresa en crisis"; estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social; no estar sujeta a una orden de recuperación pendiente de la Comisión Europea que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado común; y no incurrir en ninguna de las prohibiciones previstas en el artículo 13.2 de la Ley General de Subvenciones.

¿Cómo solicitar el bono?

Para pedir el Kit digital, el empresario se ha de registrar en la web de Acelera Pyme y completar un test de autodiagnóstico. Así, el Ministerio sabrá con qué nivel de digitalización previo cuenta la empresa para ofrecer unos servicios "ajustados a sus necesidades" y definirá a cuánto montante económico asciende la ayuda necesitada. Después, el solicitante podrá consultar el catálogo de soluciones digitales, donde podrá escoger una o varias ofertas para, finalmente, solicitar la ayuda en la sede electrónica de Red.es completando el formulario. El Ministerio ha habilitado un teléfono (900909001) para informar.

¿Cómo emplear el bono?

Una vez el empresario haya solicitado el bono y se le haya concedido, podrá acceder de nuevo al catálogo de "agentes digitalizadores" y decidir con quién quiere digitalizar su empresa. "Ponte en contacto con los agentes digitalizadores, suscribe el acuerdo de prestación de soluciones digitales y comienza tu cambio digital", reza la web del Ministerio.