Radical cambio de 'look' de Pilar Rubio: "Ahora sí que voy a juego con mi apellido"

Con el nuevo año, muchos son los propósitos que los famosos tienen para cumplir a lo largo de los 365 días que tendrá este 2022. También es una época de cambios, de renovación. Un ejemplo de ello es Pilar Rubio. La colaboradora de El Hormiguero ha sorprendido con un radical cambio de look que la favorece mucho.

De ello ha hecho gala en las redes sociales, la madrileña se ha pasado al rubio con las mechas vainilla. Tras haber compartido imágenes del proceso y de su paso por la peluquería, ha dejado ver el resultado con una foto en su perfil de Instagram.

Acostumbrada a llevar su larga melena en tonos siempre más oscuros, ahora ha dulcificado su rostro gracias al efecto vainilla que tan de moda está y que rejuvenece a todas aquellas que deciden usarlo.

"Año nuevo, color nuevo 💫 Ahora sí que voy a juego con mi apellido 😜. Dark Vanilla", ha escrito la colaboradora.

Un gimnasio en casa

Si hay algo que une a Pilar Rubio y Sergio Ramos, además de la familia que han formado juntos, es su pasión por el deporte. Por eso, no es de extrañar que no dejen de trabajar ni un segundo sus esculturales cuerpos y París, la ciudad donde residen actualmente tras el fichaje del exmadridista por el PSG, no iba a ser una excepción.

Allí han establecido su residencia y allí también se machacan prácticamente a diario. Una exigencia física que les ha llevado a montarse un espectacular gimnasio en su domicilio en la capital francesa.