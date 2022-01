Will Smith visitará por octava vez 'El hormiguero' la semana que viene

"No se lo he dicho a nadie y no tenemos foto de fondo, pero lo voy a decir en exclusiva... la semana que viene estará Will Smith en El hormiguero", anunció Pablo Motos al comienzo del programa de este martes, momentos antes de entrevistar a Juanma Castaño.

¡EXCLUSIVA! La semana que viene estará en El Hormiguero ¡Will Smith! ❤️ #CastañoEH pic.twitter.com/R9HQBK4Tub — El Hormiguero (@El_Hormiguero) January 11, 2022

A finales de noviembre, el presentador ya avanzó que 'su mejor amigo' visitaría por octava vez el espacio de Antena 3 en enero, y así será, justo un año después de su última entrevista con el valenciano.

El 8 de enero de 2021, el actor estadounidense acudió acompañado por Martin Lawrence para presentar la película, Bad boys for life, logrando un gran éxito de audiencia, ya que lo vieron casi tres millones y medio de espectadores de media (3.493.000) y consiguió un 20,4% de share.

En su visita de 2022, Smith presentará el filme King Richard -que se estrenará a finales de enero-, un biopic en el que da vida al padre de Venus y Serena Williams y donde cuenta cómo las convirtió en unas de las mejores jugadoras de tenis del mundo.