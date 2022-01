Yolanda Díaz, sobre su conversación con el papa: "Me hizo reflexionar muchísimo, me ha fascinado"

La vicepresidenta segunda del Gobierno y y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha hablado este martes sobre la reforma laboral y sobre su reciente visita al papa, entre otros asuntos, en una entrevista en la Cadena SER en el programa 'Buenismo Bien'.

La ministra ha dicho que la conversación que mantuvo con el papa Francisco fue una de las más interesantes que ha tenido en su vida. "Me hizo reflexionar muchísimo y hablamos de temas que a mí me apasionan como pueden ser el mundo del trabajo y la ecología. También hablamos sobre política internacional de arriba a abajo, me ha fascinado", ha afirmado.

A pesar de que no es creyente, ha expresado ser muy respetuosa con quien sí lo es y ha reconocido que fue cargada de rosarios de varios allegados al Vaticano para que se lo bendijera el propio papa.

Reforma laboral

Díaz ha repasado la historia de las reformas laborales en España -"hubo más de 50 reformas laborales"- que "siempre" habrían ido en una única dirección y ahora se estaría haciendo "completamente todo lo contrario".

Se ha enorgullecido especialmente de la desaparición del contrato por obra y servicio determinado, "que es un contrato franquista", que permitía una temporalidad de hasta más de 4 años. Sin embargo, con la reforma laboral el contrato va a ser estable porque "el que sea temporal tiene que tener una causa. Si no está perfectamente motivada, las consecuencias van a ser durísimas". "Es muy grande lo que se está haciendo", ha dicho, ya que es "la primera vez en 40 años que se hace con los agentes sociales".

Polémica por las declaraciones de Garzón

También se ha manifestado sobre la polémica desatada por las últimas declaraciones del ministro Alberto Garzón en The Guardian. Ha querido señalar que el Gobierno de España defiende la ganadería extensiva y sostenible y ha explicado que, "más allá del bulo", lo que se ha conseguido es "dañar" y "no poner el interés general por encima de todas las cosas, porque no hay nada más sagrado que la salud pública".

"Necesitamos que este sector sea clave, pero además tiene que modernizarse como todo, tiene que innovar. Y además, en la medida de lo posible, tiene que ser absolutamente sostenible como todo", ha expresado al respecto. "Está también en los objetivos de la propia Comisión Europea, entonces no sé dónde está el debate".