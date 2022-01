Atresmedia ha anunciado este martes la segunda edición de Veo cómo cantas, el formato producido por Warner Bros ITCP España que apuesta por la música, así como por conocidos colaboradores, para atraer a la audiencia.

En esta etapa, que también estará presentada por Manel Fuentes, los nuevos participantes intentarán engañar al plantel de asesores. Las grabaciones ya han comenzado en el seno del grupo audiovisual.

La adaptación de I Can See Your Voice cuenta con un grupo de famosos que recibe como invitado cada semana a un artista conocido. De esta forma, tendrán que averiguar si los participantes son cantantes profesionales.

Curiosamente, ninguno podrá escuchar las notas que salgan de sus bocas, por lo que deberán fijarse en su expresión corporal. Estos concursantes luchan por un premio que está muy reñido debido a la alta calidad de las propuestas.

El formato, cuya productora CJ ENM nació en Corea del Sur, país del que también es originario Mask singer, cuenta ya con más de 20 adaptaciones en todo el mundo, entre versiones ya emitidas y encargadas.

La primera temporada de Veo cómo cantas se estrenó el pasado mes de septiembre y alcanzó un 16,9% de cuota de pantalla. Más de 1,7 millones de espectadores siguieron su primer día de emisión.