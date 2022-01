A principios de enero, Kiko Hernández mostró en la revista Diez Minutos su nueva casa, un impresionante chalet valorado en 2,5 millones de euros. Sin embargo, esta exclusiva provocó que sus compañeros de Sálvame opinaran sobre su vivienda, algo que no ha gustado demasiado al tertuliano.

El programa de Telecinco llevó a dos expertos interioristas que criticaron algunos de los detalles de la casa, como que tuviera tan pocos muebles en tanto espacio, que dejara el hule puesto en la mesa y los botes de champú en el baño o que comprara muebles económicos para una casa tan lujosa.

Por ello, Hernández ha estallado este martes en Sálvame, primero dirigiéndose a una de las profesionales que habló de su chalet. "Lo único bueno que tengo en mi casa, comprado hace 10 o 20 años, es mi dormitorio, que dice usted que es de una tienda low cost. Los mandé hacer a los de la banderita verde (Leroy Merlin)", ha asegurado.

"Presumo de no tener nada bueno, prefiero gastármelo en otras cosas", ha añadido. "Lo del hule: pues mira, no lo quito porque no me da la gana. Mi casa es así, por la mañana, por la tarde y por la noche [...] No voy a quitar tampoco los champús, porque mi casa es así".

Después, ha comenzado a despacharse a gusto con sus compañeros, empezando por Gustavo González: "Que no te gusta mi casa... Que lo digas tú, que te pones unos calcetines horrorosos y unas camisetas de menos talla con la barriga que tienes. Que tu casa huele a coliflor. Tus muebles son una auténtica mierda".

Tras él, se dirigió a Carmen Alcayde, a la cual llamó "mofe". "¿Por qué te llaman mofe? El otro día te llamaron mofe en Telemadrid. Que lo explique, igual algún día por el olor...", ha dejado caer.

"Miguel [Frigenti], yo he visto tu casita y era para ponerle un lacito. Ojalá con 45 años puedas tener una casa donde seas tan feliz como yo soy en la mía", ha deseado. "Aunque con los 40.000 euros que tienes en el banco no vas a poder, que te lo vi yo". "No tengo 40, tengo más", ha respondido el periodista.

"Podéis comentar mi casa, pero luego puedo yo venir y repartir hostias", ha defendido Kiko Hernández. "Me encanta que deis caña, pero luego yo reparto también". "¡Ay, que me habéis criticado!", se ha puesto a gritar haciendo como que lloraba para demostrar que le daba igual lo que dijeran. "¡Anda ya! Que luego a las 20 horas me voy a mi casa y me baño en la piscina climatizada".