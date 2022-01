Madrid pide un cambio legal para dar a la vez la baja y el alta a los asintomáticos y el Gobierno replica que ya puede hacerlo

El Ministerio de Seguridad Social ha dado este martes vía libre a la Comunidad de Madrid para dar "altas médicas diferidas", de modo que los médicos den en el mismo momento la baja y el alta médica a personas con Covid que sean asintomáticas y cuya actividad no les permita trabajar. Para ello, el departamento de José Luis Escrivá recuerda que el Gobierno madrileño no tiene más que hacer las "modificaciones informáticas oportunas" en la aplicación con la que comunica las bajas laborales al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y que no es necesario el cambio legal que este martes ha solicitado el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, al Gobierno central.

En una entrevista en Onda Madrid, el consejero ha planteado un cambio en el real decreto que regula las bajas laborales de duración menor a un año, de modo que los médicos puedan dar en el mismo momento la baja médica y el alta para siete días después -una vez terminado el periodo de aislamiento- a aquellas personas con Covid pero que sean asintomáticas y cuya actividad laboral no permita el teletrabajo. La ley ya contempla esta posibilidad para las bajas que duren menos de cinco días naturales, cuando el periodo de aislamiento por Covid son siete.

"El acumulado del fin de semana de las bajas autotest más bajas que dan los propios médicos más las altas de la semana pasada ha generado una actividad por encima de 30.000 y no puede ser que tengamos tanta actividad solo desde el punto de vista burocrático", ha explicado Ruiz Escudero.

Para evitarlo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha pedido al Ministerio de Seguridad Social "extender" la excepción que contempla la ley de los casos en los que un médico puede dar de forma simultánea la baja y el alta médicas a los enfermos de Covid.

En casos asintomáticos y que no presenten "complicaciones", la Comunidad de Madrid considera que se evita una segunda visita al médico para obtener el alta médica, al cabo de los siete días que cualquier asintomático debe permanecer aislado. Además, la Consejería de Sanidad subraya que así "las bajas tendrían una duración exacta -de siete días- y se elude su prolongación innecesaria por causas no clínicas ni de salud pública".

La ley a la que hace alusión la Comunidad de Madrid es la que permite dar una baja y un alta médicas en el mismo momento cuando la duración de la baja sea "inferior a cinco días naturales". Si, como en el caso del aislamiento por Covid, el periodo se prolonga entre cinco y 30 días, establece que el médico emitirá un parte de baja, en el que consignará la fecha de la revisión médica no más tarde de los siete días naturales siguientes en la que tiene previsto dar el alta.

La posibilidad ya existe para bajas de hasta 5 días

Sin embargo, el Ministerio de Seguridad Social considera que no hace falta hacer ningún cambio legal ni introducir ninguna "excepción" para enfermos de Covid y así se lo ha transmitido a la Comunidad de Madrid, que simplemente tiene que hacer una modificación en la aplicación informática por la que le comunica las bajas y altas médicas de los trabajadores y asegura que así lo han hecho ya algunas comunidades.

Murcia, por ejemplo, ya cuenta con un nuevo sistema para agilizar los trámites y gestionar la baja y el alta a los siete días. Fuentes de su Consejería de Sanidad dicen que se pondrá en marcha "una vez que esté autorizada por el INSS". Esta posibilidad ya es real en Andalucía, donde se dan las bajas y las altas "al mismo tiempo", dicen en su Consejería.

"La posibilidad de emitir la baja y el alta simultánea en un mismo acto por un facultativo ya existe", dice Seguridad Social. Depende de la gestión de cada comunidad, que para ello tiene que hacer "las modificaciones informáticas oportunas en la aplicación que envía los partes al INSS para que el programa retenga el alta hasta la fecha de la misma y en ese momento se transmita al INSS".