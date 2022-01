Presó per a dos detingudes per encobrir el crim masclista de la jove de 25 anys a Elx

La jutgessa, en funcions de guàrdia, ha rebut aquest dimarts a quatre dels onze arrestats per descomptat encobriment dels fets. Ha ordenat l'ingrés a la presó de dos de les detingudes, mentre que ha decretat la llibertat provisional per als altres dos, informa el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Les dos arrestades que ingressen a la presó estan investigades per un delicte d'encobriment en relació a un homicidi. A més, una d'elles, també ho està per un delicte de tinença il·lícita d'armes.

La jutgessa de guàrdia d'Alacant s'inhibirà i remetrà les diligències judicials practicades al Jutjat d'Instrucció 5 d'Elx, que ja havia obert una causa en relació a aquests fets delictius. Aquesta causa és independent de la qual segueix el Jutjat de Violència sobre la Dona 1 d'Elx per a investigar el crim, aclareix l'alt tribunal valencià.

L'acusat de matar la seua parella va ser detingut en la matinada del dijous 30 de desembre i es troba a la presó des del passat 1 de gener. L'arrest es va produir quan es va presentar a casa d'una parella anterior, amb la qual tenia una xiqueta de 18 mesos, en un moment en el qual anava armat amb una pistola 9 mm i un subfusell de guerra, AK-47, coneguda com kaláshnivok.

L'home, que estava fugit des del crim, s'havia atrinxerat en una vivenda de l'avinguda Ausiàs March d'Elx, on residia una anterior parella amb la qual havia tingut un bebé, però que en el moment dels fets no es trobaven allí ja que la Policia les havia posat sota vigilància policial per "risc extrem" des de 48 hores abans, en un lloc segur.

En canvi sí que estaven en la casa l'àvia de la xiqueta juntament amb altres persones més, que van resultar il·leses en l'actuació policial. La casa era un dels punts que mantenia la Policia baix control, per si es presentava el sospitós del crim de Yolanda, una jove de 25 anys, natural del Paraguai, que va morir d'un tir al cap el dia de Nadal.

PROTOCOL DE SITUACIÓ "CRÍTICA"

La mare del seu anterior parella i àvia del bebé va ser qui va alertar els agents de l'arribada del presumpte autor del crim, moment es va activar el protocol de situació "crítica", que va acabar resolent-se amb la detenció del presumpte assassí, que va rebre a la Policia a trets, encara que no es va registrar cap ferit entre ostatges ni agents.

A més, aquest dimarts es va informar que la Policia Nacional havia detingut a Alacant i Elx a 11 persones, set homes i quatre dones, per la seua presumpta implicació. En concret, se'ls atribuïa un delicte d'encobriment per donar cobertura i suport logístic al presumpte autor del crim i a alguns d'ells també se'ls investiga per tinença il·lícita d'armes i trànsit de drogues.