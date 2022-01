Marta López confiesa la práctica sexual que le pidió una de sus parejas y que la dejó "cortada"

Las imágenes de Belén Esteban en La Resistencia, de Movistar+, a la que acudió con varios juguetes sexuales, incluido un antifaz y una fusta, estaban siendo comentadas en Ya es mediodía en Telecinco, cuando una de las colaboradoras, Marta López, contaba una de sus experiencias sexuales.

"Me quedé un poco cortada [al ver las imágenes] porque una pareja que he tenido me pedía que le pegara con una fusta", confesaba la colaboradora.

"¿No sería el que se sentaba aquí?", preguntaba la presentadora, Sonsoles Ónega, en una más que posible referencia al periodista Alfonso Merlos.

Pero Marta López no iba más allá y respondía con un "hasta aquí puedo leer".

Eso sí, daba algún detalle más: "Era muy gracioso porque yo la fusta la he usado para el caballo... tenía práctica".

No era la única confesión, pues Jorge Pérez, entre risas, comentaba que a él le gusta disfrazarse de superhéroe en algunos de sus encuentros sexuales, concretamente "del del martillo", en referencia a Thor.

Sonsóles Ónega en ese momento enmudecía de la sorpresa y zanjaba el tema con un: "Soy una antigua, está claro".