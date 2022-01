PP, Vox y Cs piden en el Congreso la reprobación de Garzón y vuelven a exigir a Sánchez que lo destituya

La derecha española da un paso adelante en su ofensiva hacia Alberto Garzón y este martes ha registrado en el Congreso una solicitud de reprobación del ministro de Consumo por sus polémicas declaraciones sobre el sector cárnico. PP y Vox han anunciado la proposición esta mañana. Y Ciudadanos hizo lo propio el pasado lunes. Aunque, cada uno por separado, los tres partidos de la oposición no piensan conceder ni un respiro al Gobierno en este nuevo frente.

"Dado que estamos ante un presidente del Gobierno que renuncia a su competencia de cesar a un ministro, hemos registrado una solicitud de reprobación de Garzón", ha justificado la portavoz del Grupo Popular, Cuca Gamarra, en rueda de prensa. "Intentamos ayudar a los compañeros del ministro Planas a que puedan apoyarla", ha añadido, animando a aprobar la petición a las voces socialistas discrepantes con las palabras de Garzón que, según la dirigente popular, dejan "a la altura del barro la imagen exterior" del país.

Cabe aclarar en este punto que la reprobación es un procedimiento parlamentario en el marco de una proposición no de ley. Y, por tanto, puede servir para escenificar que el poder legislativo no está de acuerdo con alguna actuación llevada a cabo por un ministro u otro alto cargo público, pero no tiene ningún efecto práctico ni la decisión del Pleno representa una obligación para el Ejecutivo.

A juicio de Gamarra, el ministro de Consumo "debería haber sido cesado desde el minuto uno tras las gravísimas declaraciones que ha llevado a cabo a nivel internacional", pero el presidente Pedro Sánchez "no quiere o no puede" hacerlo y prefiere "ser débil" y mantenerle en su gobierno "antes de tener una discusión con sus socios de Gobierno", ha lamentado.

La portavoz aceptaba así que el nombramiento o el cese de un ministro solo puede producirse a propuesta de un presidente del Gobierno, amparado en el artículo 100 de la Constitución.

Pese a todo, Vox también ha pedido la reprobación del ministro, siendo la segunda vez que reclama al Congreso una petición de este tipo: la primera solicitud tuvo lugar el pasado mes de julio, cuando Garzón especuló sobre la necesidad de reducir el consumo de carne.

En esta ocasión, la formación que lidera Santiago Abascal denuncia que "la trayectoria del ministro de Consumo se ha caracterizado tanto por su escasa actividad como por la realización de una serie de manifestaciones y campañas contrarias a sectores estratégicos para España".

Por su parte, Ciudadanos fue el primer partido en registrar la petición de reprobación. Su líder, Inés Arrimadas, también exige la destitución del ministro: "Que le cese ya y que use el dinero de su sueldo y de la patulea de asesores para una campaña en defensa de la carne española", espetó a principios de esta semana en una comparecencia en la sede de la formación naranja.

De aprobarse, ésta no sería la primera reprobación a la que asisten las Cortes Generales: la exministra de Justicia Dolores Delgado ostenta el récord de más reprobaciones, un total de tres. Pero durante la última legislatura del PP, el que fuera ministro de Hacienda Cristóbal Montoro o el extitular de Justicia Rafael Catalá también padecieron el mismo castigo. Una moción, en cualquier caso, de carácter simbólico.