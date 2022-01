Cvirus.- Les farmàcies de València revertiran al pacient el cost de realitzar i comunicar els test d'antígens

Sobre aquest tema, ha explicat, en declaracions a Europa Press, que els farmacèutics no volen "lucrar-se" per prestar aquest servici, però tampoc "assumir el cost" afegit que els suposarà dispensar-ho. Cada farmàcia establirà així el preu en funció de les despeses que li supose.

Així, ha assenyalat que dispensar aquest servici els suposa no només la notificació del positiu, sinó també la supervisió per part del farmacèutic que el test es realitza correctament, explicar al pacient com fer-ho, corregir-li si cal i assistir-li si la persona no pot realitzar-ho per si mateixa. Després ha d'arreplegar el resultat i registrar-ho en la plataforma que ha preparat el MICOF per a enviar les dades a Conselleria.

A més, ha apuntat que han de fer front al pagament de nòmines del personal extra que previsiblement hauran de contractar o el cost de les bates de protecció EPI que han d'usar-se.

Sobre aquest tema, fonts de la Conselleria de Sanitat han recalcat que es tracta d'un "programa voluntari" per a les oficines i que el cobrament per dispensar-ho és "una decisió unilateral" del MICOF, a la qual no s'han sumat els col·legis de Castelló i Alacant, que "en cap moment" es va plantejar durant les negociacions ni està arreplegat en l'acord subscrit.

D'altra banda, Giner ha destacat que al llarg del dia "s'estan ultimant els serrells informàtics" i esperen a l'espera que Sanitat done l'orde per a engegar, previsiblement demà, aquest protocol. "Nosaltres estem preparats", ha destacat.

Fins al moment, prop de 400 de les 1.242 oficines que hi ha en la província ja s'han sumat, però ha comentat que hi haurà moltes que s'adherisquen al programa en el moment en què un pacient ho sol·licite ja no és necessari un registre previ. Per açò, augura que "seran bastants més de la meitat de les oficines les que participaran en el programa". De fet, ha recordat que un estudi que van realitzar fa uns sis mesos apunta al fet que entre un 60-70% de les oficines se sumaria.

Sobre aquest tema, ha explicat que les oficines que s'adherisquen comptaran amb els mitjans tecnològics que aportarà el Micof i hauran de disposar de personal i un espai ventilat i separat per a garantir la seguretat tant de la plantilla com dels usuaris. Així apunta al fet que possiblement tinguen reforçar el personal o habilitar una cita prèvia per a poder atendre al pacient.

"DESCONGESTIONAR ELS CENTRES DE SALUT"

D'aquesta manera, els farmacèutics seran garants que el test s'ha realitzat correctament i del resultat amb el que s'evita que els positius obtinguts a casa hagen de repetir la prova en el centre de salut com fins ara ajudant així a "descongestionar" el sistema.

Les oficines comunicaran a Conselleria, respectant la confidencialitat de les dades, el número SIP i si és positiu, negatiu o dubtós, i posteriorment Sanitat contactarà amb el pacient.

Giner ha recordat que fa més d'un any ja van plantejar aquesta possibilitat i ha assenyalat que "s'hagueren usat millor els recursos si les farmàcies hagueren entrat a col·laborar abans". Sobre aquest tema, ha recalcat que "no volen suplantar a ningú ni entrar en 'politiqueos', sinó ajudar els companys que estan en el centre salut i que els pacients tinguen els recursos es mereixen".