El PP espera que les festes de la Magdalena siguen "col·laboratives" i respecten el 'món de la festa"

La regidora del Partit Popular a l'Ajuntament de Castelló María España ha mostrat el seu desig que les festes de la Magdalena siguen "col·laboratives" i respecten el "món de la festa". L'edila s'ha pronunciat així respecte a la notícia que finalment sí hi haurà enguany festes de la Magdalena, adaptades a la normativa sanitària, tal com es va acordar aquest dilluns en una reunió amb representants del 'món de la festa'.

España espera que les festes siguen fruit de la col·laboració entre tots i respecten i integren a tots els ens vinculats, "sense deixar-los al marge com s'ha fet amb l'esborrany dels nous Estatuts de Festes, que l'alcaldessa, Amparo Marco, pretén aprovar, sense que aquest arrepleguen les conclusions de el IV Congrés Magdalener acordat entre tots els participants en l'Assemblea de Festes, que a més suposen una absoluta politització de les festes i posen en risc la conservació de les tradicions".

María España ha insistit que l'equip de govern "deu deixar de donar passos cap a la politització de les festes i que aquest recobren l'autonomia que van perdre en eliminar el PSOE expeditivament la Junta de Festes". "Per descomptat convertint la Comissió de Festes en un Comité del PSOE no contribueix a la despolitització", ha lamentat.

España ha subratllat que aquesta Comissió de Festes "està integrada per militants socialistes i afins al PSOE, com Carolina Beltrán -exregidora de l'Ajuntament de Benicàssim- i Rebeca Barberán -membre de Joventuts Socialistes-". "Tampoc falta el marit d'una regidora del govern d'Amparo Marco, qui es va disputar la presidència de la Junta de Festes de 2018 amb Noelia Selma. Aquest va acabar imposant-se com a primera dona al capdavant d'aquest òrgan, però al poc temps, en 2019, va veure com l'actual govern municipal prescindia de la Junta de Festes per sempre", ha afegit.