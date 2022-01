Elsa Pataky y Chris Hemsworth culminan por todo lo alto sus vacaciones navideñas en Ibiza

Nieve, turismo, museos, gastronomía... todo cabe en las increíbles vacaciones familiares de Elsa Pataky y Chris Hemsworth por Europa. Tras disfrutar de Roma, París o Londres, la pareja ha aterrizado en Ibiza.

La isla mediterránea no podía escapar el tour por las mejores ciudades del continente y además han aprovechado la visita para reunirse con Ángel Nieto Aguilar, hijo del piloto Ángel Nieto.

Más conocido como 'Gelete', conoce a Pataky de la relación de cinco años que la intérprete tuvo con su primo, Fonsi Nieto, hasta 2004. No hay duda de que no hay redecillas entre ellos, porque no han dudado en quedar a su paso por España.

También les acompañaban Luis Hemsworth y su nueva novia, Grabiella Brooks. Una modelo que, tras la ruptura del actor con Miley Cyrus, parece estar de lo más integrada en la familia. Ambos han estado presentes también en su semana en la nieve y no podían perderse las playas de Ibiza.

Aunque todos han sido muy abiertos sobres sus viajes en Instagram, de momento, han mantenido su discreción sobre su paso por la isla, donde también estuvieron con el actor británico Idris Elba disfrutando de la Nochevieja.

La familia continuará, cuando pueda, por sus viajes por Europa, pues actualmente Chris está rodando en Praga Tyler Rake 2, la secuela de una exitosa película de acción de Netflix.