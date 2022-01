Puig anima a parlar amb serietat sobre reformes en la ramaderia i veu "cert raquitisme en el debat públic espanyol"

Així ho ha manifestat el dirigent valencià en ser preguntat pels mitjans per les declaracions del ministre de Consum, Alberto Garzón, sobre les macrogranges i per la seua opinió sobre la "tensió" que eixes paraules han generat entre els membres del Govern espanyol de coalició.

"És un debat bastant estèril, que no produeix res, al final s'aborda des d'un falta de rigor bastant important. Nosaltres, a la Comunitat Valenciana, no tenim un problema associat a macrogranges, sinó que necessitem consolidar eixa ramaderia arrelada i que té una base familiar molt important en unes comarques del territori", ha reflexionat.

Al seu parer, "l'esquematisme i els debats de grans brotxades no servixen per a res" i açò "té a veure amb un cert raquitisme que viu el debat públic espanyol".

"LA VIDA NO ÉS MANIQUEA"

Interrogat per la petició de la vicepresidenta de l'Executiu central, Yolanda Díaz, de cuidar la coalició després d'una valoració del president, Pedro Sánchez, sobre les paraules del ministre Garzón, Ximo Puig ha considerat que el debat polític està molt adossat a gran titulars i al maniqueisme". "I la vida no és maniquea, però a voltes la política es redueix a això i tothom tindrem alguna responsabilitat".

Per al cap del Consell, la qual cosa cal fer és "abordar de veres aquestes reformes que s'han de produir des de la seguretat alimentària, des de la serietat, i sense generar unes polèmiques que, evidentment estan partiditzades, que tenen a veure amb una campanya electoral i que per més que s'acoste un a les cabres o les vaques en un moment determinat així no se solucionen els problemes de la ramaderia".

"Allò que no ha de fer és produir un debat que no tinga finalment cap eficiència per a la solució dels problemes públics. Totes les mirades són respectables però es tracta d'anar a desenvolupar una ramaderia que cada vegada tinga un contingut més ecològic i que permeta rendes adequades als ramaders". "És fonamental una alimentació segura i el més digna possible", ha finalitzat.