Un estudio confirma que las vacunas contra la covid alteran el ciclo menstrual

Más de un año después de que Araceli fuese la primera española en recibir la vacuna contra la covid, se siguen recopilando datos de sus efectos. Estas vacunas, en ocasiones, producen fiebre, cansancio, dolor de cabeza o dolor muscular en las horas posteriores a la inyección. Sin embargo, desde hace meses, algunas mujeres alertaban también de ciertas alteraciones en sus ciclos menstruales, algo que no constaba entre los efectos conocidos hasta ahora.

Mujeres como Naiara contaban este verano a 20minutos que "el día de la segunda dosis" coincidió con su primer día de regla y tuvo muchísimo sangrado". "Como nunca", explicó. También Hala apuntaba menstruaciones "el doble de dolorosas y abundantes".

Ahora, unos meses después de aquello, llega un primer estudio que confirma algunas alteraciones en el ciclo menstrual como efectos secundarios de las vacunas. Un estudio liderado por la doctora Alison Edelman, de la Universidad de Salud y Ciencias de Oregón (EE UU), y publicado recientemente en Obstetrics & Ginecology, afirma que la vacuna está asociada con "un pequeño cambio en la duración del ciclo, pero no en la duración de la menstruación".

El estudio reconoce cierta carencia en los datos recopilados en los ensayos clínicos de las vacunas en esta materia. Hasta mayo de 2021, instituciones como VAERS -sistema de monitoreo de seguridad de las vacunas en los Estados Unidos-, habían recibido pocas informaciones al respecto. "Los informes de las redes sociales sugieren que los trastornos menstruales son mucho más comunes", señalan los investigadores.

Utilizaron datos recopilados por la aplicación Natural Cycles, que sirve, voluntariamente, para realizar un seguimiento de los datos fisiológicos relacionados con los ciclos menstruales "con fines de prevención". Se incluyeron los datos de mujeres estadounidenses de entre 18 y 45 años -"con ciclos de duración normal"- antes de la primera dosis, tras recibir la vacuna y también de mujeres no vacunadas. La idea era calcular el cambio promedio del ciclo menstrual y de la propia menstruación. Las vacunas tenidas en cuenta en el estudio fueron Pfizer, Moderna y Janssen. Fue excluida la vacuna de Oxford/AstraZeneca por no estar disponible en EE UU.

"Nuestros hallazgos son tranquilizadores", afirman, "no encontramos ningún cambio clínicamente significativo a nivel de población en la duración del ciclo menstrual asociado con la vacunación contra la Covid". Los datos recopilados respaldarían los autoinformes que algunas mujeres enviaron al sistema de monitoreo VAERS, según los cuales las personas que han recibido dos dosis de la vacuna en un solo ciclo "parecen experimentar un cambio de duración del ciclo más largo pero temporal".

La vacuna se asocia con la suma de algo menos de un día en la duración del ciclo menstrual en comparación con los ciclos de prevacuna. Tras la primera dosis, se detectó un aumento de 0,71 días y, tras la segunda, de 0,91. Solo entre aquellas mujeres que recibieron ambas dosis en un solo ciclo menstrual, se experimentó un aumento de la duración media del ciclo de dos días. En las mujeres no vacunadas no se han detectado cambios significativos.

No se han encontrado por el contrario datos que muestren cambios en la duración de la menstruación, aunque todavía, indican, habría que profundizar en "otros posibles cambios en los ciclos menstruales, como sangrado no programado y cambios en la calidad y cantidad del sagrado menstrual".

La muestra final del estudio incluyó a 2403 personas vacunadas y 1556 personas no vacunadas, aunque los investigadores reconocen ciertas "limitaciones", ya que "es posible que no se pueda generalizar a la población de los EE UU dada la selección de usuarias de Natural Cycles (es más probable que sean blancas, con estudios universitarios, que tengan un IMC más bajo que las distribuciones nacionales y que no usen anticonceptivos hormonales)".