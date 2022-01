L'Hospital Clínic inverteix 3,7 milions a renovar tot el mobiliari de les sales d'hospitalització

El contracte preveu l'adquisició de 749 llits d'hospitalització convencional, 3 llits de parts, 34 llits semicrítics, 4 llits de crítics, 5 llits de crítics en pediatria, 13 llits-bressols, 12 bressols-niu, 500 tauletes, 600 butaques i 500 sofà-llit, segons ha detallat la Generalitat en un comunicat.

La renovació del mobiliari de les habitacions d'hospitalització (llits, taules i butaques pacient) així com els bressols i llits de les unitats de Cures Crítiques permetrà optimitzar l'assistència sanitària i millorarà les condicions de confortabilitat i seguretat tant per als pacients ingressats com per al personal que els atén.

L'adquisició del mobiliari s'ha fet en previsió de les necessitats del nou edifici d'hospitalització que contempla l'ampliació de l'Hospital Clínic, que està en marxa.

Les entregues es faran de forma successiva per a l'any 2022, 2023 (aquestes dos anualitats permetran renovar tot el mobiliari de l'actual edifici d'hospitalització) i 2024, segons un calendari prèviament planificat amb l'objectiu que no afecte al normal funcionament del centre.

En relació a les contemplades en l'exercici 2024, corresponen a les quals se situaran en el nou edifici d'hospitalització la licitació de la qual ja està en marxa.