Erial.- Zaplana demana al jutge que li desbloquege les pòlisses per a afrontar 9.000 euros en despeses mèdiques

Així es desprèn de l'escrit, consultat per Europa Press, que ha remès el lletrat de Zaplana al Jutjat d'Instrucció número 8 de València encarregat del cas Erial, en el qual s'investiga el suposat pagament de les comissions rebudes per les adjudicacions del servici d'ITV i el Pla Eòlic Valencià.

Després d'obrir-se el procediment i la detenció de l'exministre al maig de 2018, el jutjat va ordenar el bloqueig de comptes i productes de qualsevol tipus oberts a nom de Zaplana, bé com a titular o bé com autoritzat.

En eixe moment, Zaplana disposava d'una pòlissa, el prenedor de la qual era Telefònica -empresa de la qual formava part-, oberta des de desembre de 2015. L'investigat rebia anualment unes quantitats de diners que no s'aportaven al Pla de Pensions per excedir el màxim que tenia desgravament fiscal. A més, disposava d'una pòlissa col·lectiva mixta-directius amb reembossament dental. Des d'aquestes pòlisses es reembossaven les despeses mèdiques.

En qualsevol cas, no es tractava -tal com al·lega Zaplana en el seu escrit- d'uns fons depositats, sinó d'un contracte de segur que el prenedor i qui abonava la prima era l'empresari i no el treballador. Així, l'investigat no va realitzar "en cap moment" aportació a les companyies d'assegurances, sinó que aquestes eren realitzades per Telefònica en el marc dels plans de previsió social dels seus empleats.

Després del bloqueig d'aquests fons, Zaplana -recorda en el text- segueix havent de rebre tractament mèdic "freqüent" per la síndrome mielodisplàstic que pateix, amb evolució posterior a leucèmia i EICH. "Requereix atenció mèdica freqüent, cures especials i assistència hospilaria ambulatoria freqüent", indica. Així mateix, puntualitza, recentment ha patit una pneumònia lleu com a conseqüència de la Covid-19.

Les dos malalties, manifesta el seu advocat, han suposat per a Zaplana un "important desemborsament" en consultes mèdiques, anàlisis i proves de detecció del Covid, les factures aportades del qual al procediment ascendeixen a 9.060 euros.

ALTRES DESPESES

A aquestes despeses mèdiques de Zaplana se sumen unes altres com el pagament de l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica i l'Impost sobre Béns Immobles d'una vivenda seua, la quantitat total de la qual ascendeix a 3.214,33 euros.

Atés que l'Audiència, en una resolució, va al·ludir al possible desbloqueig de fons per a atendre "determinades obligacions contractuals per a evitar perjuís irreparables", sol·liciten el desbloqueig dels fons per a atendre obligacions fiscals i l'avançament del pagament de les prestacions derivades del segur de Telefónica. Ara haurà de pronunciar-se el jutjat.