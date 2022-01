Cvirus.- Puig no preveu un canvi d'estratègia: "No es poden prendre les mateixes mesures quan la pandèmia ha canviat"

Així ho ha manifestat el cap del Consell a preguntes dels mitjans durant una visita al Centre de Control Biològic de Plagues situat a Caudete de las Fuentes (València).

El president, que aquest dimarts manté una reunió per videoconferència amb persones expertes per a analitzar l'evolució de la pandèmia de coronavirus a la Comunitat, ha comentat que no creu que vaja a haver-hi un canvi d'estratègia i ha advocat per "analitzar algun moviment que es puga originar a mitjà termini".

En aquest sentit, ha plantejat "com tractarem aquesta pandèmia si té una derivada endèmica", tot i que ha insistit que encara cal mantindre la màxima prudència, ja que "el virus està ací" i la variant ómicron "està contagiant a moltíssimes persones". "Encara que és menys letal -ha continuat- està produint molt dany i en alguns casos, sobretot en els no vacunats, morts".

I ha asseverat: "No hi ha recepta màgica per a acabar amb la pandèmia però crec que estem veient un horitzó on podríem gestionar millor aquest final".

Per a Puig, en aquest moment cal "saber llegir" la pandèmia, en un context amb major nombre de casos però amb una situació hospitalària "bastant estabilitzada".

"No es poden prendre les mateixes mesures quan la pandèmia ha canviat", ha defès el dirigent autonòmic, que ha recalcat que "la resposta que ha de tindre el conjunt de la ciutadania i que allò que es promou des de la Generalitat passa pel gran actiu de la vacunació".

"VACUNAR, VACUNAR I VACUNAR"

"La voluntat és vacunar, vacunar i vacunar", ha incidit Puig, que ha recordat que en aquests dies s'està administrant la tercera dosi als vacunats d'AstraZeneca, en els de Janssen quasi s'ha completat el reforç i el dijous s'inicia l'administració de dosi als menors de 5 a 8 anys.

Igualment, ha subratllat la importància de la prevenció i ha ressaltat que "ja està testat allò que funciona: la mascareta, la ventilació, la higiene i la distància social". "Eixe és el camí i espere que en les pròximes setmanes canvie la situació".

"REVIGORITZAR LA SANITAT PÚBLICA"

Mentre, ha apuntat, Puig ha expressat el seu agraïment als sanitaris. Ací ha assenyalat que a principis "sempre hi ha estrés" en el sistema i més enguany, per la qual cosa ha apostat per "revigoritzar la sanitat pública, és un dels grans objectius d'enguany".

Amb eixa fi, ha recordat que la Comunitat ha conservat contractes de reforç covid i "hi ha més de 6.000 persones que han mantingut contractes de reforç i cal anar a consolidar-los perquè necessitem un sector publique sanitari més potent".

Un altre col·lectiu al que agraït la seua tasca és el de la comunitat educativa, "que ha tingut un comportament espectacular des del primer moment".

Ha destacat que el retorn a les aules després del Nadal ha sigut "molt positiu" i que, malgrat que una mica més de 500 docents no han pogut acudir als seus llocs per la covid, es realitzaran tres convocatòries aquesta setmana per a substituir-los.

A més, ha posat en valor que la Comunitat Valenciana, a diferència d'altres territoris, manté 5.000 docents de reforç. "Amb bona voluntat hi ha suficiència i capacitat per a donar resposta i que els xiquets i les xiquetes no perden formació, des de la presencialitat que sempre hem defès perquè la sociabilitat és una qüestió pedagògica fonamental", ha conclòs.