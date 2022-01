Cvirus.- Interns del CIE de Sapadors denuncien un brot a l'interior de les instal·lacions

Un dels interns ha relatat que el passat 3 de gener algunes de les persones internades van començar a mostrar símptomes de Covid com tos, febra i malestar general.

Davant la denúncia dels interns i la "passivitat i la falta d'operativitat" del personal del CIE per a prendre mesures davant el possible contagi, la Campanya CIEs NO va posar en coneixement del possible brot de Covid a la Conselleria de Sanitat i al Síndic de Greuges perquè es prengueren les mesures adequades per a protegir la salut dels interns i vetlar pel respecte dels seus drets.

Va ser el dia 8 de gener quan es van començar a realitzar proves PCR als interns, confirmant aquest dimarts l'existència de set contagis entre els interns i diversos contagis entre el personal policial que opera dins de les instal·lacions.

Encara que un dels interns ha confirmat a la Campanya CIEs NO l'aplicació de mesures de contenció del virus, "aquestes han arribat quan el brot ja s'havia propagat", ha lamentat l'entitat.

A més, l'intern ha relatat que les mesures són "summament ineficaces" ja que, encara que s'haja aïllat a les persones confirmades de contagi, "no se'ls han practicat proves a tots els interns i segueixen compartint espais comuns amb possibles contagiats com són el menjador, el pati i les cel·les".

En aquesta línia, diversos interns han manifestat a la Campanya "tindre por d'agafar la malaltia" i han denunciat que "estan tancats com a animals" i que els funcionaris "no paren atenció a la sanitat". Segons el seu testimoniatge, es troben amuntegats en els passadissos de les instal·lacions.

La Campanya ha manifestat que la situació a l'interior del CIE ha generat "una gran tensió i ansietat" entre els interns tant a nivell sanitari com per la incertesa d'una imminent expulsió del territori nacional. La Campanya considera que "aquesta situació pot agreujar-se i generar problemes de convivència tant entre els interns com amb la policia".

En aquesta línia, ha agregat: "És fonamental recordar les deficiències higièniques, l'amuntegament, les zones d'esbarjo reduïdes i la falta de distància de seguretat en les cel·les que han sigut objecte de denúncia durant diversos anys per les diferents organitzacions socials i els testimoniatges dels interns que les qualifiquen com a condicions de vida inhumanes".

Donada la situació actual a l'interior del CIE de Sapadors i "tenint en compte la impossibilitat d'establir mesures de prevenció i protecció de les persones internes i, per tant, de garantir la salut de les mateixes", des de la Campanya han exigit el tancament del Centre d'Internament d'Estrangers de Sapadors (València) i que es proveïsca d'assistència sanitària adequada a tots aquells interns que la sol·liciten.