La Comunitat Valenciana tanca 2021 amb 43 víctimes mortals per ofegament al medi aquàtic, 18 menys que en 2020

Galícia, amb 25 pèrdues de vides humanes menys (17 en 2021 enfront de 42 en 2020); la Comunitat Valenciana, amb un descens de 18 (43 enfront de 61); País Basc, amb un detriment de 13 (4 enfront de 17); Cantàbria, amb una baixada de huit (3 enfront d'11); Andalusia, amb una disminució de set (41 enfront de 48) i Castella León, amb 9 víctimes en 2021 enfront de les 14 de l'any anterior sumen el 91 per cent de les 78 persones mortes que va haver-hi menys en 2021 en relació amb 2020.

El passat any 260 persones van perdre la vida en els espais aquàtics espanyols, enfront de les 338 de 2020, la menor xifra en els últims set anys, la qual cosa suposa que, per primera vegada des que en 2015 la Real Federació Espanyola de Salvament i Socorrisme elabora l'Informe Nacional d'Ofegaments (INA), les defuncions en el medi aquàtic baixen de la barrera de les 300 morts.

Els quatre territoris en els quals van augmentar els ofegaments van ser Illes Balears, on va haver-hi onze casos mortals més el passat any que en 2020 (25 enfront de 14); Extremadura, on van augmentar en huit (12 enfront de 4); i la Comunitat de Madrid i Melilla on va haver-hi una defunció més, de cinc a sis en el primer cas i de cap a una en el segon.

Dos de les comunitats autònomes on més ofegaments mortals es produeixen a Espanya van tindre descensos lleus, Catalunya, amb tres (39 enfront de 42) i Canàries amb dos (38 enfront de 40) que iguala a La Rioja en disminució d'ofegaments en baixar de 3 a 1.

En tres casos va haver-hi una disminució de cinc defuncions: Castella i Lleó (14 enfront de 9); Regió de Múrcia (7 enfront de 12) i Astúries (4 enfront de 9).

Quatre menys es van donar a Castella-la Manxa (4 enfront de 8) i un menys a Aragó (4 enfront de 5) i Ceuta, que va passar d'un a cap, mentre que a Navarra es va registrar el mateix nombre que l'any anterior, dos.

En relació amb les deu primeres posicions per nombre de defuncions, la Comunitat Valenciana segueix sent el territori espanyol que més morts té, igual que en 2020; Andalusia, Catalunya i Canàries repetixen en els llocs segon, tercer i quart i Illes Balears es col·loca en el cinqué des del sisé.

Galícia baixa del tercer, que compartia amb Catalunya, al sisé, Extremadura puja al seté des de l'11, Castella i Lleó baixa al 8 des del 6, on estava junt a les Illes Balears, Regió de Múrcia baixa al 9 des del 7 i la Comunitat de Madrid puja de l'11 al 10.