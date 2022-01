Cambio al horario de verano en España: ¿qué día se cambia la hora en 2022?

Durante la madrugada del pasado sábado 30 de octubre al domingo 31 de octubre de 2021 tuvimos que cambiar los relojes y atrasarlos una hora para adaptarnos al horario invernal, por lo que a las 03.00 volvieron a ser las 02.00 horas.

Con este cambio de hora, la noche tuvo una hora más y, como consecuencia, amanece antes y anochece más temprano. Los días son más cortos, como es propio de esta estación del año. Sin embargo, el debate del cambio de hora sigue abierto, pero todavía no hay indicios de que vaya a prescindirse definitivamente y no hay unanimidad en suprimir o no el cambio de hora.

¿Cuándo tiene lugar el próximo cambio de hora?

En este sentido, el próximo cambio de hora se producirá en un par de meses, durante la noche del sábado 26 de marzo al domingo 27 de marzo de 2022, para dar paso al horario de verano.

De esta manera, a las 02.00 horas volverán a ser las 03.00 horas, por lo que tendremos que adelantar las agujas del reloj una hora más. El motivo de este cambio horario es fomentar el ahorro energético al aprovechar durante más tiempo las horas de luz del sol natural en el horario laboral y reducir el consumo de energía.