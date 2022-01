Sara Deop, camino a Eurovisión tras un mes "de locura": "Cuando me iba a poner a tope a ensayar, me confinan"

"Para final de año me confinaron. Yo que ahora me iba a poner a tope a ensayar", explica en una entrevista con Europa Press, en la que cuenta que su habitación y su garaje se convirtieron en improvisadas salas de ensayos: "Cuando pude empezar a salir, me iba al garaje, que hay como mucha reverberación".

Tras pasar el covid sin apenas síntomas, esta joven cantante mallorquina ya ha podido comenzar los ensayos en salas con un "coreógrafo conocido" que todavía no puede anunciar. Promete "darlo todo" para crear "el mayor espectáculo posible" y que la gente pueda disfrutar de un show "muy visual" y "brillante".

"Make you say" es la canción con la que participa en Benidorm Fest, un tema pop con aires latinos que es uno de los más bailables de la competición. Un tema que ve "super eurovisivo" y "muy del estilo de lo que se ha escuchado este tiempo", con lo que cree que "puede encajar" en el festival. Si el mes que pasó desde que se anunció como candidata fue "una locura", no fue menos la manera en que se enteró de que participaba en Benidorm.

"Yo estaba tan tranquila en mi casa y me llega un mensaje de alguien que trabaja conmigo y me dice: 'Que nos vamos a Eurovisión'. Y a mí se me cayó un jarro de agua encima, pensé, no puede ser esto, es mucha responsabilidad y es muy serio. Pero a tope, yo no podía dejar esto pasar", cuenta.

"TAMPOCO ME COMÍ MUCHO LA CABEZA"

Así, entró al estudio para grabar su canción y el comité la aceptó, con lo que entró en la lista de los 14 candidatos a Eurovisión. No sería esta la última turbulencia para el tema, y es que "Make you say" fue la última de las 14 en estar disponible en plataformas, este 6 de enero, cuando la mayoría llevan publicadas desde la semana del 20 de diciembre.

Según narra Deop, "se juntaron las fiestas con cuando lo querían lanzar" y esa semana, en la que "las plataformas cierran" propició que se fuera "atrasando todo un poco". No obstante, desde la discográfica le transmitían "tranquilidad" porque al final "saldría todo bien". "Tampoco me comí mucho la cabeza"

Así, Deop pasó el año confinada en su habitación, sin síntomas de coronavirus, y leyendo redes sociales donde la gente se preguntaba por qué no salía su canción. "Llegaron a decir que mi discográfica había cerrado", apunta. "He estado bien, pero claro, estaba encerrada y al final te empiezas a volver loca y más leyendo cosas de la gente".

Ahora que ya puede preparar su actuación, afronta tres semanas intensas: "Esta semana va a ser brutal, y la otra más, un no parar. Todos los días tengo cosas, pero lo quiero llevar con tranquilidad, calma y pensándolo todo muy bien. Hay que tener la cabeza bien amueblada", afirma, al tiempo que se describe como una persona "muy tranquila" que "no se agobia con facilidad".

La artista es la más joven de los 14 candidatos al Benidorm Fest. De hecho, inició su carrera hace cinco años cuando participó en La Voz Kids. "Esto me ha pillado al inicio de mi carrera. Sí es verdad que los demás pueden haber tenido una trayectoria más larga, pero no me veo pequeña ante ellos, aunque sea más joven".

EL VIDEOCLIP, "PRONTO"

Ahora, la "benjamina" de la edición afronta un 2022 "bastante fuerte" que comenzará con Benidorm y el videoclip de su "Make you say", que se grabará "pronto" y con más singles y videoclips. "Viene de todo", avisa.

Lo que todavía no sabe si viene es el Festival de Eurovisión, algo que depende del resultado en Benidorm. Preguntada si se ve en Turín, destaca: "Tiene que ser brutal. Llevo toda mi vida viendo Eurovisión con mi madre y jamás había pensado que tendría la oportunidad de ir. Sí me puedo llegar a visualizar allí, en ese escenario con tanta gente".

Pese a que está "disfrutando" la experiencia, sí apunta que se "tendría que pensar mucho" volverlo a intentar otro año. "No es que no me esté gustando la experiencia", remarca, pero matiza: "Si las cosas no se dan, no lo voy a forzar". "Si me llega a volver la oportunidad en unos años, sí, ya estaría mucho más preparada", señala.