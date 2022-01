Torra descarta presentarse a la lista de un partido ahora que ha cumplido su pena de inhabilitación

El expresidente de la Generalitat Quim Torra descarta presentarse a la lista electoral de un partido porque dice que tiene "incompatibilidad" con el funcionamiento de las formaciones políticas. Así se ha expresado en una entrevista a 'TV3' después de que el 3 de enero cumpliera la pena de inhabilitación de un año y seis meses que le impuso el TSJC por quitar fuera de plazo una pancarta de la fachada del Palau de la Generalitat a favor de los presos y exiliados.

En cuanto a la mesa de diálogo, se ha mostrado muy crítico, asegurando que "no lleva a ninguna parte" y cree que el camino es el que pasó en 2015, pero se ha mostrado preocupado por el "desaliento y movilización" de los jóvenes y por lo que ha denominado "jaula constitucional".

Torra ha dicho que no se siente cómodo con el actual sistema de partidos y, por lo tanto, que no se ve en una lista de un partido político. En este sentido, ha lamentado que en estos momentos los políticos se deben a sus partidos. Y ha añadido que es un "problema grave" que la "partidocracia" esté mucho más preocupada por las elecciones municipales que por cualquier otra cosa. Una desconfianza con los partidos que también incluye a JxCat. Y ha criticado que su secretario general, Jordi Sànchez, haya dicho que la formación no tiene hoja de ruta.

De todos modos, Torra cuenta con una nueva inhabilitación, puesto que el 17 de marzo lo vuelven a juzgar por otra causa por desobediencia. Esta vez será un juzgado ordinario y no el TSJC quien tomará la decisión. Y, en este sentido, el expresidente ha preguntado si habrá un juez en Cataluña que respete los derechos fundamentales y ampare la libertad de expresión.

Torra ha puesto en entredicho que exista la mesa de diálogo porque, según ha dicho, solo ha visto fotografías de gente que se reunía. Considera que "no lleva a ninguna parte" porque Cataluña "no tiene bastante para negociar nada", puesto que el actual Govern "ha apostado por una gestión autonómica". Y ha contrapuesto esta actitud del ejecutivo de Pere Aragonès con el que presidió él. Entonces, según ha descrito, era un gobierno que apostaba por la confrontación.

En cuanto a una vuelta a Cataluña del expresidente Carles Puigdemont, ha avisado de que solo su vuelta "no significará que nos movemos hacia ninguna parte" y ha apostado porque vaya acompañada de una movilización popular y un "programa concreto" para culminar la independencia.

Según Torra, podría pasar lo mismo que después del 1-O, cuando la declaración de independencia no se defendió en la calle. Y, por lo tanto, ha preguntado para qué serviría una eventual vuelta de Puigdemont. "¿Para avanzar en el proceso? ¿Nos llevará a unas elecciones autonómicas? Ya nos lo aclarará él o el Consejo por la República. Los ciudadanos tenemos suficiente madurez para pedir que haya claridad", ha afirmado.