La familia de una de las niñas muertas en en el castillo hinchable decide donar sus órganos y le rinde un homenaje: "Sed tan felices como he sido yo"

La familia de Vera, segunda víctima del accidente del castillo hinchable de Mislata, ha decidido donar los órganos de la pequeña a los niños que los necesiten.

Según ha informado Levante, el pasado lunes "el Juzgado de Instrucción número 17 de València, en funciones de guardia, autorizó la extracción de los órganos", mientras que "a primera hora el padre de la menor acudió al juzgado para terminar de gestionar el procedimiento en la donación de los órganos antes de poder velar los restos mortales de la pequeña."

Por su parte, el padre agradece la fuerza que ha recibido su hija y el cariño mostrado a sus "papás y tetes" en un mensaje en Twitter que acompaña de un vídeo de la pequeña cantando un villancico.

"Tengo 4 años y me despido del mundo de forma trágica e injusta. Gracias por la fuerza que me habéis dado y el cariño a mis papás y tetes. Y a los 5 amiguitos a los que ayudo a vivir con mis órganos, sed tan felices como he sido yo. Os dejo mi sonrisa para que no desaparezca. VERA", recoge el mensaje.

Vera se encontraba hospitalizada en estado crítico en el Hospital Clínico de València a consecuencia de un fuerte traumatismo craneal. La niña de cuatros años "llevaba días en situación de muerte cerebral en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)" y llevaba desde el cuatro de enero en el hospital. Finalmente su muerte se suma a la de Cayetana, la niña de 8 años que murió el mismo día del accidente.

El castillo estaba anclado a un árbol, un banco y una farola

El castillo hinchable instalado en el recinto ferial de Mislata volcó por una de las fuertes rachas de viento que hubo aquel día. Como se explicó en El Programa de Ana Rosa "el viento superaba los 38km/h, no se debió abrir".

A este programa, el organizador de la feria aseguró que tenía "todo en regla". Sin embargo, la Guardia Civil está investigando si el anclaje a un árbol, un banco y una farola era el adecuado.

Este accidente se ha cobrado la vida de estas dos niñas, que establece en cuatro el número de menores fallecidos en atracciones de este tipo en los últimos cinco años. En el accidente resultaron heridos otros siete menores que recibieron asistencia hospitalaria, aunque ya no queda ninguno ingresado.