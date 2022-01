El espectacular gimnasio que se han montado Pilar Rubio y Sergio Ramos en su nueva casa de París

Si hay algo que une a Pilar Rubio y Sergio Ramos, además de la familia que han formado juntos, es su pasión por el deporte. Por eso, no es de extrañar que no dejen de trabajar ni un segundo sus esculturales cuerpos y París, la ciudad donde residen actualmente tras el fichaje del exmadridista por el PSG, no iba a ser una excepción.

Allí han establecido su residencia y allí también se machacan prácticamente a diario. Una exigencia física que les ha llevado a montarse un espectacular gimnasio en su domicilio en la capital francesa.

Tal y como ha enseñado el futbolista en las redes sociales, a su 'templo' de formación no le falta detalle, con equipamiento de lujo que cubre todas las necesidades tanto de él como de su mujer.

En las imágenes subidas a Instagram por el defensa podemos verle en acción, en distintos momentos de su duro entrenamiento.

Mala noticia

Pilar Rubio y Sergio Ramos han comenzado el año con una mala noticia. Uno de sus muchos perros, Jagger, ha fallecido, con lo que deja totalmente devastada a la pareja, que se ha despedido de él en las redes sociales.

"Me quedo con estos momentos… no me salen las palabras… Te quiero. Descansa en paz", escribía hace unos días la colaboradora de El Hormiguero, adjuntando una bonita foto de ella con su mascota.

Por su parte, el futbolista le dedicaba un par de stories. "El líder de la manada", le tilda el jugador del PSG a modo de homenaje mientras muestra vídeos y fotos del can.