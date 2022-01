El tenso encuentro entre Alejandro y Stiven en 'La isla de las tentaciones': "Tania se avergüenza de ti"

Telecinco emitió este lunes 10 de enero una nueva entrega de El debate de las tentaciones. El programa mostró cómo fue el encuentro entre Alejandro Nieto y Stiven, el tentador favorito de Tania Medina, su prometida. Se trató de un momento que generó cierta expectación, pues Nieto había perdido los papeles en varias ocasiones a lo largo de La isla de las tentaciones, llegando a preocupar a sus compañeros y a Sandra Barneda.

Sin embargo, esta vez fue distinto y el andaluz mantuvo la compostura, algo que alabó Sandra Barneda en plató, destacando el ejercicio de contención que hizo Nieto en la hoguera. A su llegada, Stiven criticó a Alejandro como pareja y dijo que cohibía a Tania. Además, añadió que lo consideraba "inseguro, cobarde y con una gran falta de confianza".

Ante un perplejo Alejandro que no entendía en qué había fallado, Stiven argumentó que había tenido muchas "faltas de respeto" con Tania, que decía comentarios muy feos, que no la quería bien y que ella se avergonzaba de él. Por otro lado, señaló que, si no iba a ser capaz de soportar la experiencia de La isla de las tentaciones, no debería de haber asistido al reality.

Después, llegó el turno de las preguntas al tentador. Alejandro quiso saber si Stiven había llegado a "intimar" con su novia, y este lo negó. "A veces no hace falta decir palabras ni llevar a cabo acciones para transmitir las cosas. Nosotros tenemos conexión desde el primer momento en el que nos vimos y eso le pasa a alguien cuando no está enamorado al 100%", dijo antes de que Sandra Barneda cortara sus palabras, pues solo podía decir "sí" o "no".

Por su parte, Alejandro mantuvo que eso era mentira y que él y su pareja se amaban. La última pregunta fue si a Stiven le gustaría ser Alejandro para tener una novia como Tania, una cuestión que hizo estallar de incredulidad al plató. "La respuesta es ridícula, no me gustas ni como hombre, ni como persona, ni tus valores... por eso ella y yo somos más compatibles", respondió antes de marcharse, negándose a darle la mano a Alejandro.