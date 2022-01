Pablo Motos: "He encontrado el método para saber si sois gilipollas o no de manera oficial"

Tras la entrevista a Inma Cuesta y Roberto Álamo en el primer El hormiguero de 2022 este lunes (que presentaron su nueva película, El Páramo, en Netflix), Pablo Motos dio paso a la tertulia de los cómicos con El Monaguillo, Marron y Luis Piedrahita.

Tras comentar cómo les había ido la Navidad a cada uno de ellos, el presentador afirmó: "Esto lo cuento porque estamos en confianza: Hace falta un baremo, una cosa oficial para poder medir si alguien es gilipollas o no".

"¿Y se te ha venido a la mente eso ahora charlando con nosotros?", le preguntó Piedrahita entre risas. "Porque estas navidades se me ha ocurrido la solución para saberlo. Cada uno podéis saber si sois gilipollas o no oficialmente con un 'Gilipollómetro'", le respondió el valenciano.

"Se basa en saber si, alguna vez en tu vida, has metido la cabeza entre dos barrotes o no, y si pudiste sacarla", explicó Motos. El primero en responder fue El Monaguillo: "Por supuesto, fue en Marbella".

Tanto Piedrahita, que recordó que "a mí me la sacaron con Fairy porque las orejas hacían tope para salir", como Marron, también admitieron entre carcajadas que lo habían hecho cuando eran pequeños.

Tertulia cómica de 'El hormiguero'. ATRESMEDIA

"Pues poner el nombre que queráis y os imagináis si ha metido la cabeza entre dos barrotes o no", afirmó el presentador, que puso varios ejemplos como Fernando Simón, Pablo Casado, Pedro Sánchez... Piedrahita destacó que "no se me ocurre ningún político que no lo haya hecho".

Motos concluyó diciendo que "ahí lo dejo", mientras pasaba a comentar el resto de temas que tenían preparados para la tertulia, Para acabarla, Jorge Salvador recordó los mejores ataques de risa del valenciano en el programa.