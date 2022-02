El prodigio de Maria Montessori, una inmersión en el mundo de la creadora del conocido como Método Montessori

El prodigio de las migas de pan (Destino) es la primera incursión en la novela de la periodista barcelonesa Marga Durá (1971), autora de los libros de no ficción Guía para madres rebeldes (2018) y Mujeres poderosas (2019). En esta novela histórica repleta de giros argumentales inesperados, Durá pone el foco sobre la figura de la pedagoga y educadora italiana Maria Montessori (1870-1952), la creadora del conocido como Método Montessori.

Pero, más allá de sus logros, la narración se fija en los claroscuros vitales de este icono femenino y en las mujeres que contribuyeron a hacer realidad su revolución educativa en un recorrido de 30 años no exento de obstáculos y renuncias personales. Una de ellas es fruto de la imaginación de Durá, la catalana Claudia Caralt, a la que coloca como la mano derecha de la dotoressa, y como la protagonista del libro por encima de su verídica mentora.

¿La biografía de Maria Montessori le dio la idea de esta novela?

Gracias a un trabajo periodístico descubrí que Maria Montessori había creado un método que benefició a millones de niños menos al suyo propio. Esa idea me pareció muy interesante y empecé a imaginar cómo debió sentirse. Me di cuenta de que no podía contar aquello desde el periodismo, que era lo que yo hacía, y me decidí a dar el salto a la ficción.

¿Con lo conocida que era, lo tuvo fácil para sacar sus proyectos adelante?

Sabemos muchas cosas del método Montessori, pero realmente descubrí que sobre su creadora conocíamos muy poco. Antes de empezar la investigación para la novela yo tenía la idea, que creo que es la que sigue teniendo mucha gente, de que fue un camino de rosas, que tuvo una idea muy potente que gracias a su talento pudo implantar. Pero, realmente, no fue así. Se encontró con muchos problemas por el camino y se enfrentó a muchos fracasos.

Me sorprendió mucho que, si realmente era considerada la mujer más famosa del mundo, cómo podía tener tantos problemas. Y si ella los tenía, cómo serían los del resto de mujeres. La actitud de lucha de todas las que la rodearon en su método fue la de tomar un atajo, porque al poder no lo podían desbancar, y me parece una solución muy inteligente dentro del margen que tenían.

A Montessori le quitaron proyectos que ella había llevado cuando era un icono en todo el mundo. No la dejaron entrar en la universidad por segunda vez con lo que le costó estudiar Medicina (tuvo que acudir 8 años como oyente) y no se rindió. Y el argumento del tribunal fue que “una mujer no ha de tener dos carreras porque no están preparadas y se va a volver locas”, desde el proteccionismo al desprecio y a la anulación total. Las mujeres increíbles no es que sepan hacer mejor las cosas, es que también las pasan canutas.

Sin embargo, Montessori no es la protagonista de su libro. Lo es su ayudante más fiel, Claudia Caralt.

Hice una investigación muy exhaustiva sobre Maria y me di cuenta de que, por deformación profesional, si me centraba en el personaje de Maria Montessori me iba a quedar una biografía. Y yo quería ficcionar. Entonces encontré esta fórmula que creo que ha funcionado, en la que la parte de Maria es completamente verídica pero sin que se note. Lo mezclé con la ficción para que primaran más las emociones y la acción, lo que estaba ocurriendo a nivel narrativo, pero sin inventarme nada de la parte que estaba muy basada en hechos reales.

El personaje de Claudia Caralt me costó mucho y me gustó mucho a la vez. Hubo momentos de muchas dudas. Escribí cronológicamente 30 años de su vida, pero había momentos de la historia en los que plantaba semillas de su infancia aunque sin que fuera algo maniqueo.

Creo que la Claudia del final es completamente diferente a la del principio, porque nos venden la historia de que en la vida todo es lineal, y es circular, porque cada suceso te va cambiando y te va obligando a renunciar a cosas y a acceder a otras. Quería que hubiera muchos giros en la narración que tuvieran que ver con lo que nos pasa a todos y con lo que es la vida.

Dice que usted era la primera sorprendida de lo que iba sucediendo en tu primera novela.

Hice un guion súper exhaustivo porque era mi primera novela pero luego me lo cargué, al menos muchas partes, porque la historia estaba viva, y cuando la escribes y te metes en las situaciones la propia historia es la que te va llevando y era yo prácticamente la que la perseguía a ella.

Me gustaba mucho la relación de amistad que hay entre todo el grupo de mujeres que salen en el libro. Mientras que creo que las dos (Maria y Claudia) tienen en común la culpa por el abandono (en el caso de Maria, de su hijo, y en el de Claudia, de su hermano discapacitado) y la necesidad de hacer que ese abandono haya valido la pena para hacer algo más grande. Y de algún modo funcionan entre ellas como espejo aunque la realidad de las dos sea muy diferente. No sé si lo hice a conciencia o si a posteriori me di cuenta de que todo eso estaba ahí.

¿Hay sororidad (solidaridad entre mujeres), un concepto muy de nuestro siglo, entre todas estas mujeres del pasado?

Me gustaba la idea de hablar de un grupo de mujeres de clase social, aspiraciones y valores muy diferentes. Y en el fondo todas están muy solas. No diría que hay una intención feminista en la novela sino más bien íntima. Eran mujeres y querían cambiar el mundo y solo podían hacerlo desde el ámbito de la educación. Hay un ideal pero también está su día a día y la supervivencia, y sí que hay ahí una sororidad de ayudarse entre amigas (no entre desconocidas) a las que quieres de verdad y a las que aprendes a no juzgar.

Ninguna de ellas sale indemne de su vida. ¿En todas ellas hay una renuncia?

Siempre nos venden la historia de la maravillosa Montessori que con su gran inteligencia inventó un método que revolucionó el mundo y fue reconocida por ello. Pero detrás hay muchos fracasos y renuncias del día al día y de supervivencia. Ellas pagan un precio porque están en un espacio muy al margen de lo que es la sociedad. Tienen un espacio de libertad pero de mucho sacrificio.

Entonces la mujer no se podía mantener sola, no tener un hombre al lado (marido, padre o hermano) te imposibilitaba muchas cosas. Son personajes que han conseguido cierta independencia muy entre comillas. Y siendo realistas, hay muchos aspectos que siguen planteándose hoy en día y que tienen un precio, ayer y hoy, aunque no sea al nivel de entonces.

Hay personajes masculinos muy potentes.

Los he cuidado con mucho cariño porque el conflicto es el mismo para ellos aunque tuvieran más prebendas y privilegios para hacer más cosas. Era una época muy opresiva. A mi me encanta el padre de Claudia porque no encaja, me costó mucho definirlo, porque es a través de los ojos de una niña, y es muy voluble. Y tiene esa parte de niño caprichoso rico pero también de hombre atormentado.

Incluso a los más ‘malos’ intenté mimarlos mucho y que no fuesen estereotipos sino que tuvieran aristas. Me lo pasé muy bien con ellos. Y como muchos son personajes secundarios para mi fue un reto no hacer monigotes. Incluso los que dañan a la protagonista invitan a pensar por qué actúan así o no, porque no todo es blanco o negro. Hablamos de machismo y feminismo pero al final hablamos de humanidad, de algo más amplio.

Marga Durá (Barcelona, 1971), periodista y autora de la novela histórica 'El prodigio de las migas de pan' (Destino), en el Turó Park de Barcelona, uno de los escenarios del libro. MIQUEL TAVERNA

¿Cuál es la esencia del método Montessori, poner el mundo a la altura de los niños?

Fue la primera pedagoga en decidir bajar la pizarra a la altura de los niños en un momento en el que en clase todo estaba hecho para la comodidad del profesor. El método era muy científico y se demuestra en el libro. Con el tiempo, siguen habiendo escuelas que siguen su método y sus fundamentos científicos, pero además de estos centros ha quedado algo transversal y ha llegado a toda la enseñanza, sobre todo a la infantil: que a los niños se les tenía que tratar con respeto y escuchar y que, a través de su curiosidad, se pueden conseguir los conocimientos y estos se asientan mucho mejor.

Esto ahora nos parece obvio, pero en aquella época se entendía dentro de la enseñanza canónica que los niños nacían con el pecado original y se les tenía que enderezar con dureza. E incluso se suponía que eras buena madre si eras dura con ellos y les exigías, porque sino es que eras mala madre. Ahora sabemos que el vínculo madre-hijo es muy importante.

Ella empezó en la Italia del siglo XIX con su método con niños con discapacidad internados en un manicomio de Roma, otro dato bastante desconocido.

Muchas veces estos niños estaban en las cárceles porque se les consideraba futuros criminales. Y los mezclaban con los niños abandonados por sus padres y que eran tratados de conflictivos. Esto nos parece monstruoso hoy en día.

Lo que pasa es que no podrían aprender con las reglas tan férreas que había en ese momento. Y Montessori fue la primera que dijo que sí que podían aprender. Para ella la libertad es la autonomía, que se pudieran abrochar unos botines, que se pudieran limpiar o bañar.

A Maria la precocidad en los niños no le importaba, pero sí que le servía para validar su método y conseguir las ayudas económicas que necesitaba. Le daba igual que aprendieran a leer antes o después, sino que lo hicieran con un método que se adaptase a sus necesidades. Para ella el premio era el orgullo de conseguir lo que te habías propuesto.

Parece increíble en la actualidad.

En pleno siglo XXI hay lugares del mundo donde sigue ocurriendo. Pero la primera en alzar la voz fue Montessori. Hace años hice un documental como periodista para una ONG en Nepal de niños con parálisis cerebral. En aquel país se cree por el hinduismo que en una vida anterior habían sido muy malos y los encierran en habitaciones oscuras.

La ONG les enseñaba cierta autonomía y aleccionaba a los padres, que vivían en las montañas, en cómo enseñar a sus hijos. Las pequeñas batallas por la autonomía son las que les dan a todos estos niños una autoestima a prueba de bombas.