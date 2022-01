Ruth Lorenzo habla sobre su complicado momento profesional: "Estar sin sacar música para mí es una verdadera tortura"

Ruth Lorenzo es una de las artistas más talentosas de España, su noveno puesto en Eurovisión lo demostró con creces en 2014. Sin embargo, su carrera musical ha sido complicada y rocosa desde entonces.

A pesar del apoyo de cientos de fans, es más habitual verla como invitada o jueza en platós de televisión que encima de un escenario. O de eso se quejan sus seguidores. Fue en concreto un comentario en su cuenta de Instagram que la ha llevado a confesar que está estancada con su futuro laboral.

“Quiero ir a un concierto tuyo. ¡Ah no, que ya no haces!”, le escribió una seguidora cuando la cantante pidió preguntas a través de sus historias. Lorenzo quiso ignorar todas las cuestiones sobre nuevos proyectos musicales, pero finalmente, muy emocionada, ha publicado un vídeo confesando que no sabe cuando volverá a publicar música.

Gracias por seguir ahí, estoy deseando veros desde encima del escenario ❤️ pic.twitter.com/6zvb0GyET3 — R U T H (@RuthLorenzo) January 9, 2022

Ruth Lorenzo anunció justo hace un año, en enero de 2021, que ya tenía preparado Crisálida, el que sería su tercer álbum, el primero desde 2018. De hecho, publicó varios singles, uno en enero y otro a finales de abril con Rayden llamado El mismo puñal.

Todo apuntaba a un éxito en ventas y streaming cuando de repente la intérprete dejó de mencionar su trabajo discográfico sin dar ninguna explicación. Y en este nuevo vídeo en sus redes sociales tampoco ha podido dar un porqué.

🗓 1 enero 2021: Ruth Lorenzo anuncia su disco “Crisálida”.



🗓 29 enero 2021: Sale el 2º single, “Crisálida”.



🗓 16 abril 2021: Sale “El Mismo Puñal”.



Y después, 9 meses de sequía. ¿Estaremos ante uno de esos contratos que explicaba Ruth hace 5 años? #FreeRuthLorenzo ⬇️ pic.twitter.com/221pgnnLly — Chrysalidal lion ♂ (@brerulo) January 10, 2022

"Soy una artista, estar sin hacer conciertos, estar sin sacar música, para mí es una verdadera tortura. No respondo porque no sé qué responder. Cuando pueda, responderé a algo", ha explicado en su vídeo.

Este misterioso mensaje, que ha recibido el apoyo de cientos de compañeros, apunta a problemas con la discográfica, de los que ya había hablado hace años. Es posible que la murciana se sienta atrapada en su contrato o que su compañía, Raspberry Records, haya decidido no publicar un disco que ya está terminado.

Hay una artista con un talento inhumano q tiene un mal día. A veces, los artistas también necesitamos q se nos mande un abrazo y no sólo cuando sacamos música o nos subimos al escenario.

Te respeto, admiro y te quiero, y de cualquier cosa, siempre saldrás más fuerte, @RuthLorenzo https://t.co/vL1loU5zdw — Mónica Naranjo (@monicanaranjo) January 9, 2022

También puede deberse a una decisión personal o un deseo de cambiar lo que ya había compuesto. Sea como sea, otros artistas han comentado que la comprenden muy bien y Mónica Naranjo ha pedido apoyo a Lorenzo aunque no saque música. Además, muchos han empezado a usar el hashtag #FreeRuthLorenzo.