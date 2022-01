Soplar 40 velas y un viaje a Estados Unidos: así será el 2022 de los duques de Cambridge

Los duques de Cambridge tienen que afrontar un 2022 decisivo: se les pedirá que tomen una parte más activa, que den un paso al frente, que, de alguna forma, se echen sobre los hombros parte del peso de la institución. Sobre todo debido al poco apoyo que recibe el padre del príncipe Guillermo, Carlos de Inglaterra, actual heredero de la corona, y que no suele contar con demasiado soporte de los británicos a juzgar por las encuestas anuales. Pero ello no quita que no vayan a tener que lidiar con otros frentes, habida cuenta de que en algún momento tendrán que subir al trono.

De todas formas, el año no ha podido comenzar con un acontecimiento tan señalado como hermosa ha sido su recepción mundial: Kate Middleton ha cumplido los 40 años. Y además lo ha hecho alejada de toda polémica (la última fue la comentada anécdota de que su cuñada, Meghan Markle, la dejó llorando tras una discusión en 2018) con una sesión fotográfica para el artista Paolo Roversi en la que se han visto homenajes a su suegra, Lady Di, y en la que por lo visto estuvo bailando tanto rock and roll como valses.

Eso sí, es complicado imaginarse que va a ocurrir algo parecido si el príncipe Guillermo hace también una sesión de fotos. Porque él también, el futuro 21 de junio, cumplirá los 40 años, y dependiendo de cómo vaya la pandemia sus festejos podrán ser más públicos o, como en el caso de su esposa, habrán de tener lugar de una forma más íntima y privada en el Palacio de Kensington, donde se reunieron junto a los padres de Kate, Michael y Carole, y sus hermanos y cuñados: Pippa Middleton y James Matthews (y sus hijos, Arthur y Grace) y James Middleton y Alizée Thevenet, de quienes se comenta que podrían estar buscando ya tener su primer bebé -con el consiguiente bautizo, claro-.

Asimismo, también hay que señalar los cumpleaños de sus pequeños: el futuro rey, el príncipe George, soplará nueve velas el 22 de julio, su hermana Charlotte cumplirá 7 años el 2 de mayo y unos días antes, el 23 de abril, el pequeño Louis alcanzará los 4 años. Y entremedias otra fecha importante, la del viernes 29 de abril: ese día cumplirán 11 años de casados.

Pero estos aniversarios se dan todos los años. Lo que no se da así es el Jubileo de Platino de la reina Isabel II. A primeros de junio se comprobará si los duques de Cambridge reciben el mismo apoyo que la monarca por encima del príncipe Carlos, pues tanto padre como hijo comparecerán en todos los actos conmemorativos: desde el balcón del Palacio de Buckingham el día del Trooping The Colour hasta en el posterior desfile de carruajes, la marcha que está prevista con multitud de ciudadanos, las carreras de caballos en Epsom Downs y quizá incluso el macroconcierto que se está preparando con grandes nombres de la historia británica.

Y todo esto sin contar que hay varias polémicas que deberán enfrentar. Por un lado está cómo continúa el caso de Virginia Giuffre contra su tío, el príncipe Andrés, duque de York, por abusos sexuales a una menor (en el contexto del tráfico sexual de Jeffrey Epstein y Ghislaine Maxwell), dado que la familia real británica ha tomado pocas cartas en el asunto más allá de apartarlo de la vida pública, pero sin declaraciones al respecto, algo que se espera que haga antes su sobrino Guillermo que el hermano del acusado, Carlos de Inglaterra, máxime cuando, en teoría, tan cerca puede estar su reinado.

Y por último, su hermano, el príncipe Harry. Este 2022 habrá que ver si siguen en sintonía y riendo y departiendo amigablemente ante las cámaras como el año pasado en el descubrimiento de la escultura que hicieron para conmemorar el que hubiese sido el 60º cumpleaños de su madre, Lady Di. El 31 de agosto, los dos hermanos (y quizá también las dos cuñadas, Kate y Meghan Markle) se reunirán, dado que en dicha fecha se cumplirán 25 años de la muerte de Diana de Gales.

Y luego llegará el momento de hacer el viaje contrario: en lugar de ir los duques de Sussex hasta Londres, serán los duques de Cambridge los que viajarán hasta Estados Unidos, dado que en dicho país estará la sede de la segunda edición del Earthshot Prize, iniciativa a favor del medio ambiente y contra el cambio climático de la que son fundadores y con la que siguen muy comprometidos.

Aún así, por ahora se desconocen las fechas exactas en las que tendrá lugar dado que tampoco está fijada la ciudad que lo acogerá. De ahí que no se sepa si irán con sus tres hijos o siquiera si Harry y Meghan, quienes también han mostrado su predisposición a ayudar en la lucha contra el cambio climático, se les unirán en su visita al otro lado del Atlántico. Sería, desde luego, toda una cumbre ver a los dos hermanos fuera de Reino Unido con sus respectivas familias.