SUST.- Oltra demana comparéixer en Les Corts per a explicar actuacions en casos de sospites d'abusos a menors tutelats

Arran d'aquestes xifres, el defensor del poble va emetre una resolució que arreplegava que entre el 20 de juny de 2020 i el 20 de juny de 2021 el nombre de menors d'edat víctimes d'abusos sota mesura de protecció a la Comunitat va ascendir a 175: 127 en acolliment residencial i 48 en acolliment familiar.

El PPCV es va fer ressò i va tornar a demanar tant la dimissió d'Oltra (Compromís) com l'obertura d'una comissió d'investigació sobre la gestió de menors tutelats per la Generalitat. Aquest dilluns també ha sol·licitat que comparega sobre aquest tema el cap del Consell, el socialista Ximo Puig.

Com a síndica 'popular', Mª José Catalá va denunciar la setmana passada que la situació dels menors tutelats "no es tracta només d'un cas aïllat per estar vinculat a la vicepresidenta", en al·lusió a Oltra i la condemna al seu ex-marit per abusos sexuals a una menor tutelada.

També Cs va registrar una proposició no de llei (PNL) en Les Corts per a engegar un pla autonòmic i "pluridisciplinar" que permeta eradicar tot tipus de violència entre els menors valencians", a partir d'una comissió especial d'estudi que compte amb el testimoni i assessorament d'experts i les recomanacions del Síndic, Ángel Luna.

En concret, segons les xifres del defensor del poble, dels 175 casos entre juny de 2020 i juny de 2021, 127 són xiques i 48 xics. Per edats, 7 casos estan entre 0-3 anys, 18 entre 4-6, 45 entre 7-12 i 105 entre 13-17 anys.

Respecte al lloc de residència, a la província de València es van registrar 66 casos en acolliment residencial i 34 en familiar, a Alacant 42 en residencial i 6 en familiar i a Castelló 18 en residencial i 8 en familiar.

Quant als agressors, d'acord a l'informe del Síndic, 101 eren majors d'edat i 48 menors, mentre un total de 88 tenien parentiu amb la víctima i 61 mancaven d'aquesta relació. Cap era professional del sistema de protecció, un treballava en un centre educatiu i un altre era treballador d'activitats d'oci i esport.

I sobre el lloc dels fets, el defensor arreplega que 74 casos es van produir en el domicili familiar de la víctima, 17 en centres d'acolliment o soci-educatius, 15 al domicili de la persona agressora i altres 15 al carrer.

En aquest període, entre juny de 2020 i 2021, es van presentar 73 d'aquestes denúncies a València, 26 a Alacant i 19 a Castelló, amb un total de 118 casos denunciats a la Comunitat. Segons Sindicatura, la diferència fins als 175 casos detectats correspon als derivats de persones protegides amb conductes sexuals inadequades no delictives o als quals l'agressor era menor de 14 anys, encara que tots s'han comunicat a Fiscalia.