La firma de maquillaje Nyx y FELGTBI+ lanzan un programa de becas para personas trans desempleadas

La firma de maquillaje Nyx y la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+) lanzan hoy un programa de becas de formación destinadas a mejorar las oportunidades de empleabilidad de las personas que pertenecen al colectivo trans.

Esta iniciativa, que se enmarca en el programa de inserción socio-laboral para personas trans Yes, We Trans, tiene como objetivo ayudar a los miembros de este colectivo que se encuentran en una situación de precariedad laboral y de desempleo a desarrollar sus habilidades en un entorno profesional y finalmente lograr un trabajo dentro del sector de la cosmética y la imagen personal.

El proyecto cuenta con el apoyo de dos de las escuelas de cosmética más importantes de España: DNI School y Thuya Escola, que pondrán a disposición de la iniciativa 4 y 2 plazas de formación, respectivamente, en sus cursos oficiales y, además, obtendrán un certificado oficial que acreditará la realización de dicha formación.

Imagen de una de las clases de DNI School. DNI SCHOOL

Asimismo, a esta acción se suman 18 plazas de 60 horas en formación de maquillaje por parte del Departamento de Formación de NYX Professional Makeup, creando así una oportunidad para aprender directamente de profesionales del sector de la belleza.

La firma de maquillaje apoyará al programa Yes, We Trans, así como a la financiación de las becas a través de una donación de 15.000€ a FELGTBI+, que serán quienes se encarguen de seleccionar al alumnado de entre todas las solicitudes que se reciban. Esta colaboración supone un paso más allá en su proyecto Proud Allies for All que tiene como objetivo crear una sociedad más justa y diversa.