Cvirus.- El cap de setmana deixa un nou rècord de 29.347 contagis i 22 morts, un d'ells de 37 anys

Així, la xifra de positius no ha deixat de créixer durant aquest Nadal i si l'últim dilluns de desembre es van registrar 10.889 positius, la setmana passada es van duplicar fins als 22.832 i aquest dilluns ascendeixen a 29.347. D'aquesta manera, el total de positius se situa en 742.333 persones des de l'inici de la pandèmia.

Els nous casos per províncies són 3.632 a Castelló (84.128 en total); 11.014 a Alacant (268.146), i 14.701 a València (390.058) i la xifra de casos no assignats se situa en un, ja que s'han reassignat dos casos a la província de València.

Els 22 decessos, persones mortes al llarg de la setmana passada i notificades després de l'actualització del divendres, són 12 dones, d'entre 37 i 93 anys, i 10 homes, d'entre 50 i 83 anys. Així, el total de morts des de l'inici de la pandèmia ascendeix a 8.219: 928 a la província de Castelló, 3.161 a la d'Alacant i 4.130 a la de València.

Els hospitals valencians tenen, actualment, 1.374 persones ingressades, 201 d'elles en UCI: 202 a la província de Castelló, 27 en UCI; 458 a la província d'Alacant, 70 d'elles en UCI; i 714 a la província de València, 104 en UCI.

A més, s'han registrat 12.066 altes a pacients amb coronavirus. D'aquesta forma, el nombre de persones que han superat la malaltia des que va començar la pandèmia a la Comunitat Valenciana ascendeix a 621.316 persones. Per províncies, les altes es distribueixen així: 69.550 a Castelló, 223.716 a Alacant i 327.994 a València. El total d'altes no assignades es manté en 56. D'acord amb les dades registrades, en aquests moments hi ha 124.239 casos actius, la qual cosa suposa un 16,48% del total de positius.