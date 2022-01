Ariadne Artiles cuenta que su padre lleva dos meses en la UCI y lanza una reflexión sobre las medidas contra la covid

La modelo Ariadne Artiles ha compartido una reflexión sobre la sexta ola de la covid-19, enfermedad por la que se le impide ver a su padre, que permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos desde hace dos meses.

Artiles lamenta que el avance de la sexta ola y las medidas implantadas por el Gobierno hayan provocado una "separación" en la sociedad: "El miedo nos divide, esta pandemia no solo se ha llevado a nuestros familiares y amigos".

"Mi padre está ingresado hace casi dos meses en la UCI y desde hace un mes no lo puedo ver, sin embargo me llama la atención que la gente si puede ir a comer a un restaurante sin mascarilla, fumar en la calle sin mascarilla y yo con todas las medidas de seguridad no puedo", ha reflexionado la modelo.

"Quiero aclarar que no soy negacionista y no estoy en contra de las vacunas, tanto mis hijas como yo tenemos puestas todas. No aconsejo a nadie, este no es mi mensaje. Lo único que pido es respeto para todos. No estamos aquí para juzgarnos, estamos para ayudarnos, comprendernos y apoyarnos", ha añadido.

La canaria, de 39 años, defiende que "la verdad absoluta no la tiene nadie pero cuando se trata de nuestros hijos, sobre todo cuando se trata de ellos, merecemos más respeto y empatía por parte de todos".