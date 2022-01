Iniciativa-Compromís estudia aquest dimarts l'ajornament del seu congrés per la pandèmia

L'executiva d'Iniciativa del Poble Valencià, partit integrat en Compromís, es reunirà aquest dimarts per a estudiar l'ajornament del seu sisé ordinari, convocat per a aquest dissabte 15, per la situació sanitària.