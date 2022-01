Els ajuntaments podran sol·licitar les ajudes de 16 milions per a la transició energètica des d'aquest 11 de gener

La nova línia d'ajudes subvenciona els projectes d'autoconsum renovable i emmagatzematge gestionats des del passat 1 de juliol i fins al 31 de desembre de 2023, d'acord amb els objectius del projecte de llei: reduir el 40% de les emissions en 2030 i aconseguir la neutralitat en 2050, segons informa la Generalitat en un comunicat.

Així s'ha pronunciat durant la presentació a Elx (Alacant) de la nova Llei Valenciana de Canvi Climàtic i Transició Ecològica. Uns fons que, a més, inclouen un criteri basat en el repte demogràfic, prima així als municipis en risc de despoblació.

Així mateix, Mollà, al costat de la tercera tinent d'alcalde i regidora de Desenvolupament Sostenible, Esther Díez, ha destacat que Elx és la tercera àrea urbana més gran de la Comunitat Valenciana i ha demanat a les ciutats que s'impliquen activament en la lluita contra els efectes del canvi climàtic.

"Les ciutats tenen una responsabilitat a accelerar les mesures enfront del canvi climàtic", ha assegurat la consellera. En aquesta línia, ha fet referència a l'informe del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC) que constata el factor humà del canvi climàtic i la necessitat d'accelerar les mesures en aquesta dècada per a frenar les seues conseqüències.

Igualment, ha indicat que Elx seria un "bon laboratori per a anticipar el canvi de model" gràcies a la seua diversitat productiva i territorial que inclou litoral, àrea urbana, espais naturals i camps de cultiu.

De la mateixa forma, ha agregat que la finestra d'oportunitat que suposen els fons europeus de reconstrucció per a accelerar les estratègies de mitigació i adaptació necessàries per a minimitzar i revertir l'impacte de l'emergència climàtica.

"Des de la Generalitat desenvolupem un treball proactiu per a assenyalar els municipis a favor de la lluita enfront del canvi climàtic, prioritzar les seues iniciatives i dirigir-les correctament on hem d'actuar", ha indicat Mollà.

Per la seua banda, Díez ha detallat algunes de les iniciatives de l'Ajuntament il·licità com l'Oficina de l'Energia que s'engegarà enguany o el Pla d'Acció pel Clima Municipal. "Un conjunt d'actuacions conjuntes per a aconseguir una ciutat més verda, neta i saludable", ha afirmat.

La jornada ha explicat a més amb la presència del tinent d'alcalde, Héctor Díez, així com amb representants del sector agrari (Asaja, Riegos de Levante, Comunitat de Llauradors o Comunidad de Regantes de Carrizales), de la UMH, del sindicat CCOO i d'associacions ecologistes i sectors productius com l'associació de jóvens empresaris de la provincia, la de viveristas VAME o la que agrupa als empresaris del calçat (Avecal).