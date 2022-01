Las universidades plantean exigir la PCR de los alumnos confinados en fecha de exámenes y les piden "responsabilidad"

Una prueba PCR, un certificado médico, una declaración jurada... Cada universidad exigirá a los alumnos que justifiquen su ausencia a los exámenes de enero y febrero por motivos causados por la pandemia. La gestión variará en función del campus, pero todos deberán garantizar a los alumnos el derecho a examinarse y no perder la convocatoria. Eso sí, los rectores piden "responsabilidad" a los estudiantes, tanto para prevenir los contagios y evitar brotes, como a la hora de acreditar debidamente sus bajas.

Una vez dada por terminada la época de Navidad, más de un millón de estudiantes universitarios se enfrentan ahora a un periodo de exámenes que se extiende entre los dos próximos meses. Tras casi dos años con un contexto de pandemia, abordar las pruebas con contagios no es algo nuevo, pero la irrupción de la contagiosa variante ómicron ha cambiado el escenario hasta el punto de tener que contemplar una alternativa concreta para los universitarios que deban permanecer confinados durante las fechas de exámenes.

Tal y como manifestó la semana pasada el nuevo ministro de Universidades, Joan Subirats, el fin último es mantener la presencialidad total y para ello avanzó que se iba a buscar una "segunda oportunidad" para que los estudiantes no pierdan la convocatoria por motivo de contagio o confinamiento. Finalmente, la decisión se ha dejado en manos de cada universidad, tal y como explican a 20minutos fuentes del departamento. Según añaden, estas deberán seguir las recomendaciones de los ministerios de Universidades y de Sanidad, e insisten en que "las universidades tienen autonomía" para gestionar cada situación.

"Cualquier justificante documental"

Lo harán en base a dos criterios generales: garantizar los exámenes en los dos llamamientos y abogar por la flexibilidad para que esto se produzca. Así lo manifestó este lunes el presidente de la CRUE (Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas), José Carlos Gómez. Preguntado al respecto en una entrevista en la emisora 'Canal Sur', el rector ha puesto en relieve la "experiencia" que vienen acumulando desde el año pasado. "En general, todos hacemos lo mismo, porque es de sentido común", subrayó Gómez.

Según detalló, lo usual en las universidades es exigir a los estudiantes "cualquier justificante documental" que acredite la ausencia por covid. Puede ser una prueba PCR, un certificado médico, un test de antígenos remitido a la Consejería de Sanidad. Incluso, "en el peor de los casos -añadió el presidente de CRUE- si no hay ningún documento, valdría una declaración jurada". Justificante que, según detalló, podrá presentarse antes del examen, el mismo día, o incluso después. "En cualquier caso, flexibilidad por nuestra parte y responsabilidad por parte de los estudiantes", apeló Gómez.

La Universidad Complutense de Madrid (UCM), por ejemplo, ya ha hecho público el sistema que emplearán para estos casos concretos. Han establecido un sistema de comunicación automatizada para informar de los casos de cuarentena y la solicitud de reprogramación de exámenes. De este modo, cuando un estudiante deba permanecer confinado en la fecha prevista de examen -ya sea por ser positivo o un contacto estrecho sin pauta completa de vacunación- deberá, en primer lugar, y tras notificarlo a la Consejería de Sanidad, realizar una declaración responsable a través de un cuestionario facilitado por la propia universidad. No será necesario hacer ninguna otra comunicación y se le reprogramará el examen al menos 10 días después de la fecha inicial de la prueba.

Ante el alto número de casos y de incidencia en #SARSCoV2 y las convocatorias de #exámenes previstas, se ha establecido un sistema de comunicación automatizada para #informar de los casos de cuarentena y la solicitud de #reprogramación de exámenes:https://t.co/ZmLH6BTuud pic.twitter.com/Mq5bmx3bX1 — Complutense (@unicomplutense) January 7, 2022

La Universidad Carlos III de Madrid, por su parte, exigirá que la prueba PCR o test de antígenos que se entregue se haya realizado en un centro de salud o en un laboratorio, por lo que no admitirá los test de autodiagnóstico que se venden en las farmacias. La Universidad Autónoma (UAM) pide que se remita un correo electrónico al responsable de la facultad en el que se adjunte la prueba positiva en coronavirus y contempla la posibilidad de reprogramar el examen 12 días después.

Otra duda que surge con la vuelta a las aulas y el repunte de contagios son las bajas de los profesores, un asunto que ha despertado controversia entre los docentes de la educación obligatoria, pero que, según el presidente de CRUE, no supone un obstáculo para los de la universidad. "En nuestro caso la situación es más fácil de organizar. No hay ningún profesor solo en un área de conocimiento o departamento, con lo cual los compañeros deberían cubrir esa suplencia. Este no ha sido en ningún momento un problema y si por desgracia hubiera una enfermedad prolongada, sí se tiraría de sustituciones", detalló este lunes.